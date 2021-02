Když jsem chodila do práce, byla jsem za otevřenou poštu v sobotu moc ráda, říká Renáta Julínková z Rájce-Jestřebí na Blanensku. Právě sobotní otevírací dobu využívali lidé, kteří si nestihli vyzvednout zásilku v pracovní dny. Od března mají smůlu. V sobotu tamní pošta neotevře. „Když lidé přijedou ve všední den z práce pozdě, už je pošta zavřená,“ řekla žena. Osobně už je nyní s manželem v důchodu, takže na poštu může i v pracovní dny.

Změna sobotní otevírací doby se týká čtyř pošt na jihu Moravy. Kromě Rájce-Jestřebí také poboček v Boskovicích, Kuřimi a Slavkově u Brna. V Rájci-Jestřebí bude mít ten den zavřeno úplně. „Za město jsme sdělili názor, že sobotní otevírací dobu bychom rádi ponechali, byť ve zkrácené, například dvouhodinové podobě,“ sdělila starostka Romana Synakieviczová.

Sobotní změny u České pošty v kraji:



Boskovice (Blanensko):

dosud: 08.00 – 12.00

od 1. dubna 2021: 09.00 – 11.00



Rájec-Jestřebí (Blanensko):

dosud: 08.00 – 12.00

od 1. března 2021: celý den zavřeno



Kuřim (Brněnsko):

dosud: 08.00 – 12.00

od 1. března 2021: 08.00 – 11:00



Slavkov u Brna (Vyškovsko):

dosud: 08.00 – 12.00

od 1. března 2021: 09.00 – 11.00

Šéfové pošty se rozhodli jinak. „V případě, že zaznamenáme nespokojenost obyvatel, vstoupíme s Českou poštou do jednání,“ oznámila Synakieviczová.

Zástupci České pošty ke změnám přistoupili na základě analýzy sobotní návštěvnosti poboček.„Z ní vyplynulo, že někde otvírací doba neodpovídá zájmu lidí. V takových obcích jsme začali jednat se samosprávami o omezení nebo zrušení sobotního provozu a převodu uvolněných kapacit na posílení provozu v týdnu,“ sdělil mluvčí státního podniku Ivo Vysoudil.

V Kuřimi bude pošta v provozu v sobotu tři hodiny. „Bavili jsme se, zda by bylo lepší, kdyby zůstala otevřená od devíti do dvanácti nebo od osmi do jedenácti. Dohodli jsme se na druhé variantě. I podle mých zkušeností je to dostačující,“ konstatoval kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Sobotní otvírací doba je podle něj dobrá třeba pro lidi, kteří dojíždějí za prací do Brna a nejsou schopní se přes týden na poštu dostat.

Dvě hodiny zůstane v provozu první víkendový den pošta v Boskovicích a ve Slavkově. „Měli jsme přání, aby v sobotu bylo otevřeno alespoň dvě hodiny,“ podotkl starosta Michal Boudný. Podobně reagoval i jeho boskovický kolega Jaroslav Dohnálek. „Hlavně že je pošta otevřená alespoň od devíti do jedenácti," uvedl.

Aktuální seznam pošt v kraji, kterých se změna dotkne, ještě nemusí být konečný. „Na některých dalších místech stále jednáme a je tedy možné, že ke změnám ještě dojde,“ naznačil mluvčí Vysoudil.