K projektu dětského hospice se vedení města připojilo už v loňském roce, kdy se stalo investorem stavby. Od neziskové organizace Dům pro Julii převzalo hotovou projektovou dokumentaci, proto byla příprava výstavby jednodušší. „Známe společnost, která zhotoví samotnou stavbu. Stala se jí firma Unistav Construction, která splnila veškeré požadavky veřejné soutěže. Stavbu budovy má pod správou město, ale samotný hospic už bude provozovat přímo organizace Dům pro Julii. Jsem velmi ráda, že se Brno připojilo do tak důležitého a v českém kontextu unikátního projektu,“ komentovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Dům pro Julii vznikne v areálu Kociánky nedaleko domova důchodců. Dětský hospic poskytne nejen lůžkovou odlehčovací pobytovou službu, pokračovat bude také s péčí v terénu a vzniknout by měl i denní stacionář. „Dětská paliativní péče je v Česku stále na začátku, proto vznik Domu pro Julii v Brně představuje opravdu zásadní milník. Stavět se začne již v letních měsících a hotovo by mělo být do roku a čtvrt,“ přiblížil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Hospic obsáhne deset samostatných pokojů pro klienty, osm z nich poslouží jako odlehčovací. Zázemí v budoucnu využijí také rodiče a sourozenci dětí, nabídne rovněž škálu terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci. „Místo poslouží rodinám s dětmi a mladistvými s život ohrožující diagnózou. Jejich rodiče se kolikrát roky nevyspí víc než dvě hodiny v kuse, protože třeba kontrolují dech nemocného dítěte nebo jsou rodiny, které neměly své zdravé dítě v nějakém kroužku z důvodu péče o nemocné dítě,“ vysvětlila dříve ředitelka neziskové organizace Dům pro Julii Radka Vernerová.

Třípodlažní budovu s vnitřním nádvořím zakomponují stavbaři do okolní zahrady, návrh projektoval architektonický ateliér Čtyřstěn. Součástí plánu jsou přípojky na inženýrské sítě, parkoviště, přístupová komunikace, chodníky i venkovní a sadové úpravy.