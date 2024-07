Podle šéfa brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fialy je blížící se začátek výstavby průzkumné štoly symbolem pro Brňany, že budoucí vinohradský tunel skutečně vznikne. „Štola by nám měla poskytnout velký detail k tomu, jakou technologii nakonec pro samotný tunel zvolit,“ řekl Fiala pro Brněnský deník Rovnost.

Výstavbu tunelu, který se v budoucnu stane nedílnou součástí velkého městského okruhu, plánují zástupci silničářů zadat v režimu Design & Build. Při takovém modelu nese za zpracování projektové dokumentace i za celkovou kvalitu provedení projektu zodpovědnost zhotovitel stavby.

close info Zdroj: ŘSD zoom_in Další část velkého městského okruhu v Brně: tunel Vinohrady.

Budoucí tunel vedoucí pod brněnskou městskou částí Vinohrady propojí velký městský okruh od mimoúrovňové křižovatky Rokytova s mimoúrovňovou křižovatkou Líšeňská. V dalších letech pak s navazujícím úsekem městského okruhu, tedy Ostravskou radiálou. Po dokončení průzkumné štoly by dělníci mohli poprvé kopnout do země v roce 2028. Dokončení je naplánované o pět let později.

V plánovaném bezmála kilometr a půl dlouhém vinohradském tunelu projedou šoféři po dokončení ve dvou pruzích v každém směru. Hloubená část bude dle předpokladů měřit necelých čtyři sta metrů, ražená víc než kilometr. Celkové náklady na výstavbu jedné z klíčových částí velkého městského okruhu odhadují silničáři na více než devět a čtvrt miliardy korun.