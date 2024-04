Odkud a jakými linkami k novému nádraží v Brně? Podívejte se na přehlednou mapu

Pokrytí nákladů spojených se zajištěním oprav a služeb zajistí zapojení fondu rezerv. Rozpočet magistrátního odboru správy majetku totiž s tak vysokými výdaji nepočítal. Nezbytné náklady spojené se vznikem superúřadu vyjdou na přibližně osmadvacet milionů korun.

Samotná částka, za kterou město budovu na nároží Orlí a Benešovy ulice od České pošty odkoupí, zatím známá není. Podle dřívějšího vyjádření radního pro oblast majetku Jiřího Olivy by se mohla pohybovat v nižších stamilionech korun. „Bližší informace sdělíme ve chvíli, kdy dojde k finální dohodě,“ upozornil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Tu chtějí zástupci města prezentovat v nadcházejících týdnech. „Já osobně si troufám tvrdit, že bychom na květnovém zastupitelstvu mohli předkládat ke schválení ostrou kupní smlouvu,“ sdělil brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Nový odbor územního plánování a stavebního řádu nabídne 203 funkčních míst. Jeho oddělení stavebního úřadu v Orlí ulici zahrne 150 zaměstnanců. Do budovy by se v dalších měsících mohli přesunout také pracovníci dalších magistrátních odborů, prioritní je však zahájení fungování centrálního stavebního úřadu.

V budově současně zůstane pobočka České pošty, provozovat ji ale bude město v režimu pošta Partner. V Orlí ulici funguje od letošního února znovuotevřená filiálka, která nahradila dřívější poštu v nákupním centru Velký Špalíček.

„Převodem pobočky na smluvního partnera se pro klienty nic nezmění, i nadále na pobočce vyřídí všechny poštovní služby tak, jak byli zvyklí. Poštovní služby zůstanou na místě zachovány a poštou Partner se otevírá prostor pro jejich další zkvalitňování,“ nechala se slyšet ředitelka pobočkové sítě České pošty Martina Ivanová.

O sloučení stavebních úřadů v městských částech do jedné centralizované instituce rozhodli městští zastupitelé na svém zasedání loni v prosinci. Reagovali tak na novelu stavebního zákona s přesvědčením, že zajistí jednotný výklad územního plánu. Od vedení městských částí i samotných Brňanů si ale vysloužili převážně kritiku.

„Státní správa má být lidem co nejblíže. Pro samosprávu Bohunic by se jednalo o velkou ztrátu operativnosti v okamžicích přípravy vlastních projektů. Nezanedbatelným faktorem je místní znalost, kdy naši zaměstnanci znají detailně každou stavbu a kout Bohunic. To vzdálený úředník někde na úřadu ve městě nedokáže,“ argumentoval před časem bohunický starosta Antonín Crha.

Řada lidí si současně stěžuje na možné problémy s parkováním a dostupnost pouze hromadnou dopravou. Bezprostředně u budovy lze zaparkovat pouze v režimu rezidentního parkování, parkovacích stání tam navíc není mnoho. „Nedovedu si představit, že zaparkuju auto a na úřad půjdu další kilometr. To postrádá logiku,“ nesouhlasil se záměrem třeba Martin Tomášek.