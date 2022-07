Součástí úvodní etapy je rovněž obnova bývalé provozní haly, kterou v minulosti využívali vojáci. Ve vnitřní části nového sportoviště tak vznikne zázemí pro lezeckou stěnu. Kromě toho počítá vedení města také s vybudováním lávky přes nedalekou Svratku tak, aby se lokalita plynule propojila s parkovacími místy na výstavišti. Parkovací plochy přímo v areálu plánuje Brno přistavět později.

Sportovní areál u Anthroposu: Brnu hrozí pokuta, zatím chybí potřebná povolení

Nové sportoviště využijí už v příštím roce nejen lezci, ale i milovníci in-line bruslení či vodáci. Plánovaný vodácký kanál dlouhý přes tři sta metrů má splňovat parametry pro mezinárodní závody. S jeho výstavbou se počítá v roce 2026. Stavbu kvituje i brněnský radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý. „Brno je město sportu a já mám velkou radost, že další možnosti sportovního vyžití vzniknou právě v atraktivní lokalitě u Anthroposu. Půjde o bohatě vybavený areál, který nabídne návštěvníkům různorodé možnosti od míčových her po in-line okruh,“ pochvaloval si Suchý.

Sportovní a rekreační areál Anthropos

Lidem nabídne třeba in-line dráhu, lezeckou stěnu nebo vodácký kanál.

Městští radní nyní schválili projektovou dokumentaci pro první etapu výstavby.

V místě vznikne napojení na Pisáreckou ulici a cyklostezku z Brna do Vídně.

Areál vyjde na přibližně šest set milionů korun, vodácký kanál na bezmála půl miliardy.

Dopravní obslužnost obstará silniční napojení na Pisáreckou ulici a propojení s osvětlenou cyklostezkou z Brna do Vídně vedoucí podél Svratky. Vedení brněnských Kohoutovic, na jejichž hranici se sportovní areál rozprostře, s výstavbou souhlasí. Apelují však na to, aby případná hustší doprava postihla Kohoutovické co nejméně. „Rozšíření sportoviště považujeme za pozitivní, byli bychom rádi, kdyby byl součástí také skatepark. Zároveň chceme, aby byl na místo rozumný příjezd. Nechceme být tranzitní městskou částí,“ upozornil kohoutovický starosta Jakub Hruška.

První etapu musí představitelé města dokončit do října příštího roku. V opačném případě jim hrozí pokuta. Aktuálně je lokalita bez využití, dříve sloužila jako sportovní areál vojákům. Tamní pozemky však před třemi lety přešly bezplatně pod Brno. „Ve smlouvě se mimo jiné zavázalo, že do čtyř let od nabytí vlastnictví vybuduje v souladu s územní studií veřejné plochy a sportoviště a zpřístupní je lidem," sdělil dříve Deníku Rovnost Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Především na lezeckou stěnu se již nyní těší Brňan David Jánský. „Lezení jsem propadl s příchodem na vysokou školu. Po loňské letní olympiádě navíc myslím, že si disciplína najde hodně dalších fanoušků,“ komentoval mladý muž. Odhadované náklady na výstavbu rekreačního areálu se zatím pohybují kolem šesti set milionů korun. Vodácký kanál, jenž má vzniknout o několik let později, vyjde přibližně na čtyři sta dvacet milionů.