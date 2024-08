I když je po prvních výkonech Ondrových soupeřů jasné, že mu v pátek medaile na krku bohužel cinkat nebude, nenechává se v závěrečné lezecké disciplíně zahanbit. Vždyť je to právě lezení na obtížnost, které si nejlepší český lezec užívá nejraději. Ve chvíli, kdy se brněnský olympionik Ondra vydává v Paříži na stěnu, všichni fanoušci postupně utichají.

Přestože se úvodní část finálového klání ve sportovním lezení Adamu Ondrovi příliš nedaří, na fanoušcích v lezeckém centru Hangar v Brně to není znát. Do Pražákovy ulice vyrazili svého reprezentanta nejen podpořit, ale mnohdy si i sami zalézt. Zatímco desítky návštěvníků sledují malou televizní obrazovku s anglickým komentářem, jiní se v době sportovního klání sami věnují lezení.

„My se lezení věnujeme teprve chvíli, ale stejně jsme se na Adamův výkon přišly podívat. Doufáme v jeho co nejlepší umístění,“ drží Ondrovi palce například Petra Kunovská s kamarádkou.

Soustředění podporovatelů je obrovské, jen čas od času se ozve zvuk takzvané řehtačky. Ani horší výsledek z první finálové části sportovního lezení, tedy z boulderingu, Ondru neodrazuje od srdnatého boje v lezení na obtížnost. Nakonec předvádí jeden chyt pod vrchol a v této disciplíně končí nejlepší!

V součtu s dopoledním boulderingem to však brněnskému rodákovi stačí pouze na šesté místo. To je ale vyrovnání stejného umístění jako před třemi lety na olympijských hrách v japonském Tokiu. „Myslím, že byla škoda toho dopoledního boulderu. Kdyby byly disciplíny rozdělené na lezení na rychlost, bouldering a lezení na obtížnost, měl by Adam zlatou medaili z obtížnosti,“ hodnotí Ondrovo závěrečné umístění amatérský lezec David Endry.

Hlasitý potlesk a slova uznání. Takto se fandilo lezci Ondrovi v Brně, podívejte | Video: Deník/Terezie Heinz

Obdobně vnímá závod také jeden z diváků Jakub Hudák. „Škoda toho prvního topu v boulderingu. Mohlo to Adama udržet alespoň v boji bronz. Myslím si, že hlavně čtvrtý boulder mu nesedl. Na medaili měl, akorát mu to dneska nesedlo,“ krčí rameny mladík.

Olympijským šampionem se tak stává Brit Toby Roberts se ziskem 155,2 bodu, na druhém místě končí Japonec Sorato Anraku. Bronzovou medaili z her v Tokiu obhajuje třiatřicetiletý Rakušan Jakob Schubert, který si pomohl vytrvalostí a se ziskem 139,6 bodu končí třetí. Celková šestá příčka patří se ziskem 120,1 bodu Adamu Ondrovi.