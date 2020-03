Obyvatel Železného na Brněnsku sám oznámil starostovi obce, že má pozitivní test na koronavirus. Oficiální informace od krajských hygieniků ale představitelé obcí na jihu Moravy nemají, což podle nich vede k šíření nepodložených informací a pomluv.

Starosta Železného Radomír Pavlíček ubezpečil, že vedení obcí nepotřebují znát jména či pohlaví. Stačí uvedení názvu vesnice a počet případů v ní zjištěných. „Taková věc se v malé obci neutají. Tím, že mi zavolal, předešel fámám. Hned jsme dali informace obyvatelům, že se ocitl v karanténě. Více než deset dní už je v izolaci,“ přiblížil Pavlíček.

Co mohou hygienici zveřejňovat:



Celkový počet lidí s prokázanou nákazou COVID-19 za příslušný kraj, lze uvést členění celkového počtu podle věkových skupin ve formě tabulky.



Celkový počet platných karantén vydaných krajskou hygienickou stanicí za kraj.



Celkový počet lidí indikovaných krajskou hygienou k testování za příslušný kraj.



Celkový počet pozitivních případů v jednotlivých okresech příslušného kraje.



Data aktualizovat po zveřejnění údajů za Českou republiku, tedy po deváté hodině ráno a po šesté večer.



Do informace pro veřejnost uvádět odkaz na onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19



Zdroj: Jihomoravský kraj

Toto oznámení ocenili také lidé na sociální síti facebook. „Konečně potřebná informace!“ pochválil třeba Petr Mokrý.

Za chybu považuje nedostatečnou informovanost starostů také hlavní představitel Radějova na Hodonínsku Martin Hájek. „Například bychom se o nakažené mohli postarat. Zašli bychom jim na nákup, doručili léky. Karanténa může být účelnější. Pokud se koronavirus dotne provozu obchodu s potravinami, tak musíme ihned nějak zajistit zásobování,“ zmínil.

Po údajích o nakažených volá i starosta Dyjákoviček na Znojemsku Petr Sikora. „Jak jinak mohu například rodině, která je v karanténě, nabídnout pomoc, když o nich nebudu vědět? Přece nedám na facebook výzvu typu Kdo jste nakažený a musíte být doma, ozvěte se mi. Chceme vám pomoci. To prostě nejde,“ zlobí se bývalý krajský policejní ředitel. Zatím ví o jednom případu nákazy v obci.

Na sociální síti lidé už několik dní žádají o nakažených bližší informace. „Počty a věkové skupiny jsou k ničemu. Měli by oznamovat konkrétní jména a informace by byly přesnější. Takhle to jsou jen čísla, žádná fakta,“ reagoval například Stanislav Havlik.

Podobně mluví i starosta Tasovic na Znojemsku Petr Vašina. „Vláda nám posílá pokyny, že máme spolupracovat s policií a že máme hlídat dodržování krantén. Když oficiálně nevím o tom, že v naší vesnici je nakažený koronavirem, nemohu přeci třeba ohlídat, že dodržuje karanténu. Nemám vůbec zpětnou vazbu. Dostali jsme úkol, který reálně nemůžeme splnit,“ řekl Vašina.

Oběti šikany

Starosta Jevišovic na Znojemsku Pavel Málek zmínil nepříjemnou situaci, kterou musel řešit. „Kvůli nedostatečným informacím čelila místní rodina nepříjemnému nátlaku, až šikaně od dalších obyvatel. Podobné pomluvy se šíří i o domově důchodců,“ přiblížil.

Podle něj by pravidelné poskytování aktuálních dat pomohlo zamezit zbytečné panice.

Aktuální informace o počtu infikovaných získali představitelé obcí pouze ve čtvrtek. Od soboty se podle pokynu Hygienické stanice Hlavního města Prahy smí zveřejňovat pouze některé údaje.

Hygienici mohou informovat o počtu lidí s prokázanou nákazou koronavirem v kraji i v okresech, už ne v obcích. Navíc pouze po zveřejnění dat za celou Českou republiku. „S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

O poskytnutí informací obcím už minulý týden požádal předseda Svazu měst obcí České republiky František Lukl přímo premiéra Andreje Babiše. Neúspěšně.