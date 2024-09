Situace je podle nich pod neustálou kontrolou, prosí ale obyvatele, aby do místa nejezdili auty a nekomplikovali práci hasičům. „Stavíme protipovodňová opatření a zátarasy. Je to na více místech kolem řeky Svitavy,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Od sobotního večera platí třetí stupeň povodňové aktivity na Svitavě na území Brna. „Ke kulminaci řeky by mělo dojít dnes v odpoledních hodinách. Podle predikcí, které máme, by nemuselo docházet k evakuaci," komentovala aktuální situaci v neděli dopoledne brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V pondělí má podle předpovědi meteorologů na jihu Moravy i nadále pršet. „Už to nevypadá na padesát milimetrů, ale až třicet milimetrů. Ovšem území je zcela nasycené a jakékoliv menší srážky nám mohou přinést problémy a na to se musíme připravit. Musíme být nachystaní i na to, že z Jeseníku přiteče velké množství vody do řeky Moravy, přiteče velké množství z Bečvy," doplnil hejtman Jan Grolich.