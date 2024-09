Řeka Svratka v Židlochovicích by měla nastoupat podle předpovědi maximálně do výšky 530 centimetrů

Výška hladiny ve Svitavě dosáhla v sobotu v půl deváté večer v Bílovicích nad Svitavou na 350 centimetrů. V Brně řeka protéká městskými částmi Maloměřice a Obřany, Brno-sever, Židenice, Černovice a Brno-jih.

Třetí stupeň povodňové aktivity je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo při ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Neznamená to ale, že by třetí stupeň povodňové aktivity znamenal automaticky evakuaci.

Krajská mluvčí Alena Knotková v sobotu večer uvedla, že s ohledem na aktuální předpověď průtoků v řece Moravě na Hodonínsku lze očekávat během neděle odlehčování z řeky Moravy do Lužních lesů v oboře Soutok.

Hejtman Jan Grolich na sociálních sítích informoval, že mezi nejproblematičnější místa patří Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. „To je obec, která je vždycky na hladině řeky, takže když se zdvihá voda, tak tam problém nastane. Tam se voda bude postupně rozlívat," řekl.

Základní doporučení pro třetí stupeň povodňové aktivity: Připravte všem členům domácnosti v záplavové oblasti evakuační zavazadlo a také sledujte média i sociální sítě a mějte při ruce telefon.

Přemístěte cenné věci, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.

Nachystejte si vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo.

Ukliďte nebo řádně zajistěte odplavitelný materiál v okolí budovy (např. dřevo, zahradní nábytek, volně ležící předměty).

Pokud dojde k zaplavování domu, tak odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody a uhaste otevřený oheň v topidlech.

Domácí mazlíčky zásobte vodou a potravou, mějte připraveny přenosné klece pro případ evakuace.

Pytli s pískem utěsněte nízko položené dveře a okna.

V Židlochovicích by měla hladina řeky Svratky nastoupat podle předpovědi maximálně do výšky 530 centimetrů, což by podle hejtmana mělo město zvládnout. „Jak voda bude postupovat nahoru, hrozí v Opatovicích a Rajhradicích, že tam už by mohly být zalité části obcí a mohlo by tam teoreticky dojít k prvním evakuacím v průběhu neděle," nastínil Grolich.

Zhruba čtrnáct tisíc domácností bylo v sobotu večer bez elektřiny v důsledku pádů stromů. Hasiči na jihu Moravy hlásili přes osm set zásahů v souvislosti s počasím.