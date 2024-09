Napětí mírnil i ve svém videu v noci na neděli po vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity na řece Svitavě. „Na Svitavě máme ještě opravdu významnou rezervu, takže nám akutní nebezpečí nehrozí. My to za vás monitorujeme," oznamoval Grund.

I při dvacetileté úrovni hrozí, že by se řeka mohla na některých místech vylít?

Dvacetiletou vodu je schopno jak koryto Svratky, tak Svitavy pojmout.

Při jaké povodni by koryto těchto řek přeteklo?

Už při padesátileté povodni by docházelo k odlivu mimo koryto řek. Nicméně dalo by se zabránit škodám na majetku, na zdraví. Umísťováním například pytlů s pískem před obydlené oblasti, aby rozlitá řeka významně nepoškodila nemovitosti či jiný majetek u nás v městské části.

Jak často kontrolujete jednotlivé vodní toky ve vaší městské části?

Kontroly jsou kontinuální. Stejně jako naše propojení v rámci povodňové komise, respektive krizového štábu. Jsme v neustálém spojení s dobrovolníky, s dobrovolnými hasiči, s profesionálními hasiči, s městskou policií, ale i s dalšími organizacemi, které buď spadají pod Brno, a nebo jsou soukromé. Od těchto subjektů neustále dostáváme informace v reálném čase o vývoji situace. Navíc téměř neustále je někdo z povodňové komise v terénu.

Jsou v ohrožení nějaké veřejné budovy typu školy, školky nebo domovy důchodců?

V ohrožení byly zejména během pátečního dne a sobotního dopoledne. Nikoliv však v bezprostředním, ale v tom předpokládaném ohrožení. Podnikli jsme některé kroky, ať už to bylo právě umístění pytlů s pískem nebo jsme se snažili dostat věci, které by mohly být poškozeny, nad úroveň terénu, ideálně do druhého nadzemního podlaží. Zejména jsme dbali na to, abychom měli dostatečnou zásobu pytlů a písku.

Když jsme si projeli jednotlivé vodní toky, situace vypadala lehce optimisticky, ale asi je potřeba být stále ve střehu.

Je potřeba počítat pořád s tím, že povodeň a záplava může přijít. Ty modely a předpověď se mění poměrně výrazně i v intervalu deseti hodin. To jsme viděli v minulém dni, kdy z vody více než stoleté se stala voda dvacetiletá až třicetiletá. Musíme počítat s tím, že začne foukat vítr významné rychlosti a ten i s těmi srážkami může pohnout a můžou spadnout jinde, než se předpovídá teď. Může vyvracet podmáčené stromy. Může laicky řečeno napáchat ještě spoustu paseky. Jeden faktor je nevyzpytatelnost počasí, druhý silný vítr a třetí, na který nesmíme zapomínat, jsou spodní vody a možné vzedmutí kanalizace.

Když by přišla stoletá voda, kolik území by mohlo být ve vaší městské části zatopeno?

Kdyby byla stoletá voda osmdesát procent městské části by bylo významně zatopeno. Museli bychom evakuovat tisíce lidí, a to včetně domova s pečovatelskou službou nebo velkého sídliště v Komárově.