Situace je vážná, ale dá se na ní připravit. Silné a vytrvalé deště mohou do Brna přinést stoletou vodu. Hlavní příčinou jsou blížící se velké srážky na Jesenicku a Svitavsku, které doplaví velkou vodu na jih Moravy. Tak o tehdejším stavu informovala v pátek 13. září povodňová komise Jihomoravského kraje. Situace se měla nejvážněji projevit v neděli a v začátku následujícího týdne. „Pokud opravdu přijde velká voda a povodně, tak až s dvoudenním zpožděním a budeme mít prostor se na to nachystat,“ sdělil před kritickým víkendem hejtman Jan Grolich.

Svratka i Svitava málem mimo koryto

Nad úroveň třetího povodňového stupně následně vyšplhaly obě největší brněnské řeky, a to Svratka i Svitava. Zatímco v případě Svitavy byla situace kritická zejména v Maloměřicích a Obřanech, v Brně-jihu měli místní i vedení městské části vrásky na čele hned z několika vodních toků. Městskou částí totiž protéká řeka Svratka, Svitava, Leskava, Ponávka, Moravanský potok a bezejmenný potok. Podle tamního starosty Davida Grunda by v případě povodně byly pod vodou více než tři čtvrtiny městské části. Obyvatele proto vyzval k přípravě evakuačních zavazadel.

Už v sobotu se ale situace zdála mírně optimističtější. „Při krizové situaci jsme měli největší obavu na základě modelu Českého hydrometeorologického ústavu z průtoku na řece Svitavě. Svratka má tu výhodu, že je regulovatelná pomocí Brněnské přehrady,“ vysvětlil v sobotu 14. září odpoledne starosta Brna-jihu David Grund reportérovi Brněnského deníku Rovnost, když společně vyrazili na kontrolu hladiny vodních toků.

Kvůli zvýšené hladině řeky Jihlavy se Brněnsko stalo okresem, kde se záchranáři ještě v pátek 13. září uchýlili k vůbec první evakuaci v České republice z důvodu velké vody. Sto pětadvacet lidí zachraňovali v Biskoupkách na Brněnsku, kde přes zaplavený most nemohlo uprchnout zhruba sto dvacet studentů a pět instruktorů. „Odpouští se přehrada Dalešice a hladina je obecně zvýšená, proto situace vyústila takto. Samotné Biskoupky jsou mimo chatovou oblast položené o desítky metrů výše,“ podotkl bezprostředně po evakuaci starosta Biskoupek Aleš Kráčmar.

Kritická byla situace také v Židlochovicích na Brněnsku. Na třetí stupeň povodňové aktivity se tam Svratka dostala v sobotu 14. září ráno. Řada lidí proto nešetřila obavami, že se řeka brzy vyleje z koryta. Židlochovický starosta Jan Vitula se ale začínající paniku snažil zmírnit. „Předpověď se posunula lepším směrem,“ reagoval Vitula na predikci vývoje hladiny Svratky.

Kromě četných výjezdů byli brněnští strážníci v době víkendu hrozícího stoletou vodou zaměstnaní rovněž zachraňováním Brňana, se kterým se na Mlýnském nábřeží utrhl břeh a nešťastník spadl do rozvodněné Svitavy. „Strážníci uviděli, že se muž v řece drží kmene zaplaveného stromu. Proud byl velmi silný a muž křičel, že mu dochází síly a utopí se,“ popsal případ mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci proto v mžiku odložili opasky s vybavením a vysílačky. Jeden z nich si uvázal kolem těla lano a druhý ho jistil ze břehu. „Kolega se ve vodě dostal až k zoufalému muži a lanem se i s ním upoutal ke kmeni,“ pokračoval Ghanem. Další hlídka posléze přivolala zdravotníky i hasiče. S pomocí hasičů potom strážníci podchlazeného muže dostali do bezpečí, zdravotníci jej následně po ošetření odvezli do svatoanenské nemocnice.

Brněnská přehrada centimetry od přelivu

Centimetry dělily vodu od bezpečnostního přelivu na Brněnské přehradě. V důsledku technické závady na elektrárně přes ni společnost ČEZ nemohla od úterý 17. září pouštět vodu. Živel měl proto přetéct horním přelivem. „Přehrada se naplní a přeteče vrchem, není to ale problém. Nezhorší se situace v Brně ani Židlochovicích a v oblastech podél dolního toku Svratky. Povodí Moravy bude využívat spodní výpusti, z Brněnské přehrady bude odtékat maximálně stejné množství vody jako dosud,“ ujistila týž den po zasedání povodňové komise krajská mluvčí Alena Knotková.

Snížený odtok z nádrže byl ale kvůli poruše na turbíně malé vodní elektrárny pod Brněnskou přehradou jen krátkodobě. Díky tomu voda přes stavidla nepřetekla. „Zástupci firmy ČEZ uvedli turbínu odpoledne zpět do provozu. Průtok pod nádrží se vrátil na hodnotu šedesáti vteřinových kubíků, přítok do nádrže klesnul na pětašedesát vteřinových kubíků,“ vyčíslil v úterý 17. září odpoledne mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Padesát až šedesát metrů krychlových vody za sekundu upouštěli vodohospodáři z vodní nádrže několik dní. Připravovali tak prostor pro velkou vodu, která postupně Brněnskou přehradu opět naplnila. V návaznosti na příznivý vývoj situace mohli vodohospodáři posléze začít s postupným snižováním odtoku z jihomoravských přehrad. „Nádrže se postupně vrací na zásobní hladiny. Odtok z Brněnské přehrady pracovníci snížili na třicet kubíků za vteřinu,“ uklidnil ve čtvrtek 19. září ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podemletou silnici opraví až na jaře

Přestože měl jih Moravy, Brno a Brněnsko velké štěstí a povodně žádnou z oblastí ničivě nezasáhly, podepsala se velká voda na stavu silnic, chodníků nebo cyklostezek. Do odvolání byla uzavřená například cyklostezka pod brněnskou Hladíkovou ulicí. Na využití oblíbeného úseku u řeky Svitavy v brněnských Černovicích si tak lidé musí počkat. Ještě v úterý 17. září byl úsek vedoucí pod mostem zaplavený, posléze v místě zůstalo především bahno.

V Brně-jihu, kudy protékají řeky Svratka, Svitava i další vodní toky, začalo bezprostředně po snížení jejich hladin odstraňování spadlých stromů a větví. „Zhodnotíme, v jakém stavu jsou břehy. Jestli jsou cyklostezky staticky v pořádku a jestli je bezpečné tam vcházet. Zatím doporučujeme, aby tam lidé nechodili. Cyklostezky jsou zapáskované,“ informoval ve středu 18. září tamní starosta David Grund. Doplnil, že již v době, kdy řeky zůstávaly rozvodněné, se v místě objevovali nejen cyklisté, ale i matky s kočárky a dětmi.

Následkem dlouhotrvajícího víkendového lijáku se v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku sesunul svah pod krajskou silnicí. Půda se sesunula v Tyršově ulici, konkrétně u kostela svatého Cyrila a Metoděje. „Museli jsme silnici okamžitě uzavřít, protože jsme nevěděli, jaká je stabilita svahu. Podloží pořád ujíždělo, ale naštěstí se po několika hodinách zastavilo,“ nastínil situaci v úterý 17. září bílovický starosta Miroslav Boháček.

Uzavírka by podle něj mohla trvat několik měsíců či dokonce rok. Pracovníci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje nainstalovali v místě odpovídající dopravní značky. Obcí nyní vede objízdná trasa, využít ji ale mohou pouze auta s hmotností do tři a půl tuny. „Vozidla nad tuto hmotnost nás musejí objíždět přes Ochoz, Kanice a Řícmanice, po malých lokálních cestách se nedostanou. Z některých vozovek v Bílovicích jsme museli udělat jednosměrky a aktuálně upravujeme plánek, aby řidiči věděli, kudy přesně jet,“ dodal krátce po sesuvu starosta.

Po tornádu jste pomohli nám, teď my vám

Jesenicko, Bruntálsko, Opavsko, Ostravsko a částečně i Karvinsko. Na podporu oblastí nejhůře zasažených ničivými povodněmi se bezprostředně po poklesu hladin řek rozlila další vlna. Tentokrát však pomoci. Přímo v Jeseníku zasaženém velkou vodou žije například někdejší člen sboru dobrovolných hasičů v brněnských Soběšicích. Své kolegy požádal o zapůjčení čerpadel, vodních vysavačů, balenou vodu a trvanlivé potraviny. Výzvu rozšířili soběšičtí hasiči na sociálních sítích, odezva na sebe nenechala dlouho čekat.

Zásobu nejpotřebnějších věcí doručili do Jeseníku už ve středu 18. září večer. „Všeho bylo opravdu hodně, hasiči si vzali potřebné věci pro sebe a své rodiny, zbytek jsme odvezli do humanitárního centra. Tam se náklad roztřídil a naložil do vrtulníků poskytujících pomoc v odříznutých okolních obcích,“ vylíčil velitel sboru soběšických hasičů Martin Fölkl. Pro zajištění co největší pomoci uspořádal se svými kolegy na víkend po povodních ještě druhou sbírku.

Pomocnou ruku oblastem zasaženým povodněmi poskytly i další organizace. Sbírku zaměřenou zejména na čisticí prostředky pro obec Zátor na Bruntálsku uspořádalo ve středu 18. září rodinné centrum MaTáTa působící v brněnských Husovicích a Řečkovicích. „Vybrali jsme toho dost. Dvacet kbelíků, smetáky, rukavice, ale také potraviny a peníze na dokoupení dalších potřebných věcí,“ vyjmenovala za organizaci Lenka Lípová.