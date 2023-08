„Měla to být dobrá vůle pro lidi, kteří by to potřebovali," zdůvodnil sentický starosta Aleš Jůza.

Půl roku prací na novém parkovacím domě v Brně. Podívejte se, jak stavba roste

Stavaři tento počin záhy zatrhli. Nová křižovatka je sice dokončená, chybí k ní však nezbytná administrativa.

„Spuštění provozu předchází několik kroků, které musí být dodrženy. Nejdříve musí být objekt stavebně dokončený, poté se s předepsanými podklady žádá o povolení k předčasnému užívání," vysvětloval vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Daniel Hynk.

Na znovuotevření silnice se těšil například René Koláček ze Sentic. „Chtěl jsem jít pro dvě povolenky. Ještě před tím, než jsem to ale stihl, rozhlasem vyhlásili, že cesta zůstane zavřená," krčil rameny.

Stejně jako ostatní sentičtí řidiči tak musí na cestě do Tišnova, Čebína nebo Brna objíždět stavbu i nadále delší trasou. „Když jedu do Brna, tolik to nevadí. Směrem do Tišnova to ale bývá v Čebíně zasekané a je problém se napojit," postěžoval si Koláček.

Silnice momentálně slouží pouze pěším a cyklistům. Vyřízení povolení k předčasnému užívání a s ním spojenou obnovu provozu i pro auta očekává zhotovitel nové mimoúrovňové křižovatky na konci září. Někteří nedočkavci však zkouší zkratku autem projet i přes zákaz.

Pohled na stavbu obchvatu Čebína z dronu

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov

„Každý den neděláme nic jiného než nové a nové zátarasy. Pak přijdou lidé a hází je pryč. Jde ale přeci o bezpečnost," uvedl stavbyvedoucí obchvatu Jiří Cupl.

Puštění provozu na nový obchvat silničáři očekávají na přelomu září a října. Poté přijdou na řadu úpravy napojení stávajících silnic na začátku a konci obchvatu a poté stavbaři odstraní provizorní cesty, které sloužily během výstavby obchvatu k převedení dopravy. Provoz zde budou řídit semafory. Veškeré práce by měly skončit v prosinci letošního roku.