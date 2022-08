Kouř viděli z desítek kilometrů

O zázraku se dalo mluvit krátce poté, co oheň zachvátil lesní porost na takzvané Moravské Sahaře u Bzence na Hodonínsku. Se sto pětašedesáti hektary hořícího lesa zápolilo před deseti lety až patnáct set hasičů a armáda, o život ale naštěstí nikdo nepřišel. „Hašení komplikoval vítr a písčitý terén. Byly případy, kdy hasiči museli zahodit hadice, naskočit do aut a před šířícími se plameny ujet pryč. Pomáhali jsme jim s orientací. Ta je pro neznalé v Bzenecké Doubravě složitá. Všude to vypadá stejně, rovina, borovice kam se podíváš,“ zavzpomínal letos revírník Petr Korvas.

Požár lesa u BzenceZdroj: HZS JMK

S plameny bojovali hasiči čtyři dny a noci, škoda se ve výsledku vyšplhala na sedmadvacet milionů korun. Jakmile se oheň dostal do korun tamních stromů, dokázal jej uhasit už pouze vrtulník nebo speciální letadlo. Kouř byl viditelný dokonce z dvacetikilometrové vzdálenosti, na místě posléze vznikla rozsáhlá holina.