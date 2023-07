Ema Sojková, která přiletěla do Brna před polednem, byla na Rhodosu s rodiči a kamarádkou. „Čtyři kufry s našimi věcmi zůstaly na hotelu. Co se s nimi stalo, nevíme. Vzali jsme si jenom to nejpotřebnější. Ani jsme se nepřevlékali a odešli jenom v plavkách. Byla to nejhorší dovolená v mém životě,” popsala útěk z dovolenkového ráje školou povinná dívka.

Podle ní jim naléhavá zpráva o tom, že se musí okamžitě evakuovat, dorazila v neděli esemeskou. Hotel, ve kterém bydleli, stál totiž jen kousek od přibližujících se plamenů. Rodiče Emy proto nechali všechna svá zavazadla na místě a s dvěma dětmi vyrazili v nesnesitelném horku a plameny v zádech osm kilometrů pěšky na evakuační místo.