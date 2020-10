Ulicemi okolo Pisáreckého tunelu musí jezdit řidiči od čtvrtka do neděle a poté ve druhé polovině listopadu. Oba tubusy se postupně dočkají pravidelné každoroční údržby a čištění.

Tubusy Pisáreckých tunelů budou uzavřené. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Od čtvrtka do neděle silničáři uzavřou tubus ve směru do Brna, a to vždy mezi devátou hodinou večer a pátou ráno. „Při cestě využijí ulice Akademická, Kamenice, Rybnická, Pisárecká," přiblížila Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.