Jeden ze zaměstnanců právě nakládá špinavé prádlo do první komory tunelové pračky. Má na to dvě minuty, poté zajíždí znečištěné textilie do stroje, který je postupně posouvá do dalších fází procesu, jako je samotné praní nebo máchání.

Velké prací linky jsou v brněnském provozu prádelenské společnosti Chrištof dvě. Každé dvě minuty vyprodukují dohromady sto kilogramů čistého prádla. Povlečení, ručníky i oděvy lékařů. Mezi klienty, kteří si zde nechávají prádlo prát, patří nemocnice, hotely i wellness centra.

