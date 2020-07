V Praze tramvaje dosloužily, využít je chce brněnský dopravní podnik

Současnou flotilu třiceti tramvají T6A5 by v Brně mohlo rozšířit dvacet kusů vozidel z konce devadesátých let, kterých se zbavuje dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Transakce by navázala na loňský nákup deseti souprav.

MHD v Praze- tramvaje. Typ Tatra T6A5. | Foto: Deník / Dimír Šťastný