Tramvajové linky 6 a 8 budou po dobu prázdnin odkloněny k Ústřednímu hřbitovu, náhradní dopravu do Bohunic a Starého Lískovce zajistí mimořádné autobusy x6 a x8. K Univerzitnímu kampusu se cestující dostanou i autobusem 61.

Velký návrat zažije po více než osmi letech tramvajová linka 7, která posílí dopravu ve Vsetínské ulici. Výluka by podle brněnského dopravního podniku měla trvat do poloviny září.

Cestu do centra zkomplikuje uzavírka mimo jiné Josefovi Oujezdskému. „Z patnáctiminutové cesty na Hlavní nádraží se může stát nejméně půlhodinová. Do toho nastane zmatek v jízdních řádech a zoufalá návaznost náhradní dopravy. Můžu si i o hodinu přivstat,“ postěžoval si mladý Brňan.

Od začátku července neprojedou trolejbusy ani ulicí Tuřanka. Důvodem je rekonstrukce inženýrských sítí a s ní spojená výměna stožárů a trolejového vedení. „Cestující tak opravy ve stejné lokalitě zatíží pouze v jednom časovém úseku,“ poznamenal ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Provoz linky 31 dočasně zajistí autobusy, které přes sídliště ve Slatině zamíří do Šlapanic. Omezení potrvají nejméně do konce listopadu.

Kvůli pokračující rekonstrukci křižovatky u Semilassa se prodloužený červencový víkend ponese ve znamení kompletní tramvajové výluky. Od 7. července pak šaliny pojedou až ke královopolskému nádraží, končit tam budou linky 1 a 6. Díky rychlejším stavebním pracím se Brňané zrekonstruovanou křižovatkou u Semilassa projedou bez komplikací již od začátku srpna. Původní plán počítal s koncem uzavírky o měsíc později.

Na dvouměsíční omezení se musí připravit rovněž řidiči projíždějící Pisárkami. V plánu je totiž kompletní uzavírka Pisáreckých tunelů. „V této oblasti očekáváme tvorbu kolon a zpomalení dopravy,“ uvedl dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Dočasně mimo provoz proto bude expresní autobusová linka E56, ostatní dotčené spoje mohou jet se zpožděním.

Po více než třech letech se cestující do Komárova svezou i tramvají. Linka 12 pojede po zbrusu nové trase a obslouží hned dvě nové zastávky. Konec tak čeká dlouhodobé výlukové autobusy. „Prodírání mezi autobusy na Hlavním nádraží skončí, lidé budou znovu přestupovat mezi Tescem a Vaňkovkou,“ podotkl ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Kromě přechodu na prázdninové jízdní řády se změny v brněnské MHD dotknou také proticovidových opatření. Přední dveře budou opět určeny pro nástup a výstup cestujících, pro výstup bude opět potřeba stisknout tlačítko. Ochrana úst a nosu zůstává nadále povinná.

PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ

- Odklon linek 6 a 8 k Ústřednímu hřbitovu, do Bohunic a Starého Lískovce zajistí náhradní dopravu autobusy x6 a x8.

- Výluka linky 31 v ulici Tuřanka, Řípskou pojede náhradní doprava x31 z Hlavního nádraží ve směru Slatina, nádraží.

- Od 3. do 6. července se pro tramvaje kompletně uzavře křižovatka Semilasso, od 7. července pojedou linky 1 a 6 ke královopolskému nádraží.

- Po více než třech letech se tramvajová linka 12 vrátí do Komárova, směrem do Juliánova pojede znovu linka 9.

- Přestupní autobusový uzel se přesune zpět k nádraží Zvonařka a mezi Dornych a Vaňkovku.