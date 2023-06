Podle dopravního ředitele Jana Seitla se dopravní podnik vrací do předcovidového léta 2019. „Přecházíme na sedm a půl minuty ve špičkách, což se týká především páteřní tramvajové dopravy. U navazujících autobusů to bude patnáctimutový interval. V nepracovních dnech a o víkendech nebudeme v drtivé většině linek prodlužovat intervaly. Zůstanou stejné jako o běžných sobotách a nedělích v průběhu roku. To je nejviditelnější změna oproti loňsku," nastínil Seitl.

Montáž výhybek. Ilustrační foto.Zdroj: se souhlasem DPMBProvoz městské hromadné dopravy ovlivní také některé opravy ve městě. „Naše akce budou především krátkodobé, lokální, které budou o víkendech. Celkově se bude jednat o práce za téměř šedesát milionů korun. Připojíme se i k akcím, které mají na starosti jiné firmy," sdělil Havránek.

Víkendové výluky budou například ve Vranovské ulici, v Lidické ulici. „Jedná se například i o výměny výhybek," přiblížil dopravní ředitel Jan Seitl.

