Proti výstavbě přechodu byl například Petr Daněk. „V místě by zaniklo více než dvacet parkovacích míst, omezil by se provoz, zhoršila průjezdnost záchranných složek. Navíc ten přechod nikam nevede, je tam sice zdravotní středisko, ale to má své parkoviště a další přechod není zas až tak vzdálený," vyjmenoval důvody, proč se stavbou nesouhlasí.

V místě nelze pouze namalovat bílé pruhy, jelikož se jedná o přechod přesahující délku pěti metrů, musí se zde vybudovat také ostrůvek. Nutný by navíc byl i semafor.

Podle informací uvedených na webu Brna požádal město některý z tehdejších zastupitelů Černovic o výstavbu přechodu v Olomoucké ulici na konci roku 2018. Přechod měl sloužit především k pohybu chodců od zastávky směrem ke zdravotnímu středisku. Současná starostka Černovic Quittová se ovšem od žádosti distancovala.