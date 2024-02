/FOTO/ Již pět let je předplatitelem Deníku, nyní za svou věrnost sklidil zadostiučinění v podobě výhry v předplatitelské soutěži. Osmašedesátiletého spisovatele, milovníka detektivních příběhů a nadšence do vlaků výhra potěšila. „Deník pobírám zejména proto, že v něm vždy najdu krajské zpravodajství,“ vysvětluje penzista Stanislav Češka.

Výherce předplatitelské soutěže Deníku Stanislav Češka. | Foto: Deník/Terezie Heinz

V soutěži, kterou Deník pořádal loni na podzim, se mu povedlo vyhrát luxusní pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní v hotelu Pytloun Wellness Hotel v Harrachově, a to v hodnotě osm tisíc korun. „Zatím ještě nevím, jak s poukazem naložíme, protože je to docela daleko. Kdyby to bylo v Luhačovicích, to by byla jiná. Je ale potěšující něco vyhrát,“ přiznává Češka během své návštěvy brněnské redakce Deníku.

Mezi největší vášně výherce Češky patří psaní detektivek a velký zájem o historii Moravy. Pochlubit se může dokonce několika desítkami knih, které mu vyšly. „Když píšu, mám na jedné straně vysokoškolskou učebnici kriminalistiky, na druhé straně mám učebnici soudního lékařství,“ usmívá se důchodce.

Odložená vražda nebo Zapomenutá smrt, to je jen krátký výčet mezi množstvím titulů, které důchodce za svou kariéru dosud napsal. Zúčastnil se rovněž dřívější populární soutěže Chcete být milionářem nebo AZ-kvízu. „Původně jsem odebíral i konkurenční noviny, ale postupem času jich zůstává čím dál méně,“ říká Češka.

Předplatitelské soutěže Deníku se zájemci účastnili od začátku loňského října do poloviny prosince. Hlavní výhrou bylo sto tisíc korun v hotovosti, dále mohli předplatitelé vyhrát elektrokolo, vouchery do luxusních hotelů, vstupy do aquaparku nebo peníze.