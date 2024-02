Neřekl bych, že jde o vyprahlost staré generace či svěžest mladé generace. Spíš jde o to, že rodiče proměňují svoje děti, vychovávají je, a ty děti zase proměňují své rodiče. Nejde o to, kdo má, nebo nemá pravdu, ale o ten vztah a jeho dynamiku.

Ve filmu Sucho, který zachycuje extrémní přístupy k životu a spletité mezigenerační vztahy dvou rodin, vkládá Sláma naději do mladé generace.

Film je zasazen do Moravského Toskánska, podle čeho jste prostředí vybírali?

Vybírali jsme krajinu, na které je nejvíce vidět to sucho, o kterém film je. Moravské Toskánsko je jedna z oblastí nejvíce postižených suchem. Kromě toho, že je to nádherná krajina, fotogenická a krásná, se skvělými lidmi, kteří tam žijí. To vše nás přitáhlo tam natáčet.

Jakou vzpomínku si s sebou s filmu ponesete i dál?

Nejdojemnější věc při natáčení byla, když jsme natáčeli s prasaty. Já jsem ještě před natáčením přišel do prasečáku a celé to stádo spinkalo. Prasátka nedokážou nohy ohnout, a jak spala, tak se těma nožičkama objímala. To mi přišlo strašně dojemné.

Do natáčení se vám podařilo zapojit spoustu místních. Jak tato spolupráce probíhala?

Potřebovali jsme tam mít role vesničanů, ty jsme tam našli a byli skvělí. Jihomoraváci jsou fantastičtí herci, mělo by se tady natáčet více filmů, protože mají obrovské herecké schopnosti.

Režisér o filmu říká: V Suchu se protnou tři generace, ta nejstarší reprezentuje bezohlednost, ta nejmladší dává naději ve zvládnutí mezilidských vztahů vně i uvnitř rodin, ale i ve spojení s krajinou, v níž žijeme. Příběh sváru dvou klanů se dotýká i citlivých momentů, jako je přijmutí nemoci blízkého člověka nebo lásky v napjatých vztazích odlišně žijících sousedských rodin. Je to drama lidských citů, prvky má komické i tragické. Je tam humor a je to rodinný film.

