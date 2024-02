„Společnost vlastní jiné areály, kde je zvýhodnění pro kondiční plavání. Lužánky, které jsou pro plavání ideální, toto zvýhodnění nemají. Pak jsou tu jen omezené časové možnosti. Když si jdu na hodinu zaplavat a pak chci chvíli pobýt v relaxačním bazénu či sauně, tak musím zaplatit celodenní vstupné. Přitom i v jiných areálech, kam jsme v době přestavby Lužánek chodili, mají čas rozdělený na hodinu a půl, dvě a půl hodiny a celý den, což je pro běžné aktivity dostačující," argumentoval Nepraš.

Jinde vstupné zvýhodnili kvůli atrakcím

Společnost Starez-Sport se ohradila, že v jiných komplexech vstupné zvýhodnila kvůli atrakcím, které nejsou v ranních hodinách v provozu.

„Co se týče vstupného za kondiční plavání, tak je sníženo kvůli atrakcím, které nejsou v ranním a večerním čase v provozu. Takové zvýhodnění v Bazénech Lužánky nabídnout nelze, proto jsou pro návštěvníky tohoto komplexu v nabídce zvýhodněné vstupy od začátku provozní doby obou bazénů až do čtrnácti hodin odpoledne. U většího bazénu navíc platí zvýhodněný vstup od dvaceti hodin večer až do konce provozu," vysvětlila mluvčí společnosti Starez-Sport Michaela Dittrichová.

Dittrichová také uvedla, že společnost po pečlivém vyhodnocení zkušebního provozu přidala k základní hodině a půl další půlhodinu navíc. Zároveň připustila, že přecházení z jednotlivých bazénů po výrazně zvětšeném prostoru komplexu zkracovalo zaplacený čas. „Prodloužením základní doby strávené v areálu jsme vyšli vstříc zákazníkům, kteří chtějí plavat jak v padesátimetrovém bazénu, tak i v polovičním. Přechází tak z jedné bazénové části do druhé a potřebují komfortnější čas,“ vyjádřila se.

Mluvčí taktéž podotkla, že rozdělení ceníku na základní vstup a celodenní vstup, je naprosto standardní. „Zcela jasně odděluje návštěvníky. Někteří si jdou zlepšovat fyzickou kondici plaváním, jiní v našem areálu hledají i relaxaci,“ sdělila Dittrichová.

Vybavení pro plavce se nezlepšilo

Kritika ze strany zákazníků směřuje však i na to, že přes zvýšenou cenu se vybavení pro plavce téměř nezlepšilo.

„Pro plavce, kteří chodí do padesátimetrového bazénu, během rekonstrukce vlastně nic neudělali. Možná někdo namítne novou střechu, ale při plavání to člověk opravdu nedocení a neupotřebí ani skokanskou věž. Jinak nepřibylo nic. Jsou tam stejné poškozené kachlíky jako dřív, rozpraskané podesty a navíc zmenšené šatny, i když to se dá ještě pochopit. Ale to vše je nyní za skoro třikrát vyšší vstupné než před rekonstrukcí,“ prohlásil Nepraš.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil

Cenám za vstupné nerozumí i jiní plavci. „Ceny jsou docela nelogické, nechápu je. Musím říct, že dříve to bylo lepší," uvedl jeden z místních, jehož identitu Deník zná, ale nepřál si uvést jméno.

Nepraš rovněž uvedl, že sepsal rozsáhlou kritiku, kde položil i několik dotazů. Zmínil přitom, že nové bazény jsou povedené, ale cenová politika mu nedává smysl. Ze strany společnosti Starez-Sport mu však dle jeho slov nepřišla odpověď.