Tím, že jsem vystudovala obor Pivovarství a sladařství, bavilo mě to a stále baví, chtěla jsem už od školy pracovat v pivovaru. Byl to ten můj sen. Je to velmi zajímavý obor, zvláště pro ženu.

Musím sáhnout hluboko do paměti. Je to určitě více jak sedmnáct let. Asi když jsem jezdila za svým současným manželem do Brna. V době, kdy jsem studovala v Praze. Shodou okolností bydlel tady na Mendlově náměstí, takže jsme často chodívali na Pivovarskou.

Ve Starobrnu už jste si prošla více pozicemi. Bylo složité vydobýt si v pivovaru pozici, nebo vás mužští kolegové brali od začátku?

Určitě jsem si ji musela vydobýt. Nenechali mi to jen tak. Ale měla jsem tady štěstí na kolegy. Vždycky byli vstřícní. Nikdy jsem nepocítila, že jsem žena, že jim fušuju do řemesla, a nebo něco podobného.

Jste první ženou v čele pivovaru Starobrno. S jakými vyhlídkami jste se hlásila na pozici ředitelky?

Když jsem poprvé nastoupila do pivovaru na pozici pomocného dělníka na varně, tyhle ambice jsem vůbec neměla. Chtěla jsem a sen každého pivovarníka je být pravým sládkem. To byla i moje meta, ale že bych měla vést celý pivovar, o tom se mi nesnilo. Nicméně, jak jsem si prošla celým tím pivovarem, je takový přirozený vývoj cesty, že jsem se přihlásila na pozici ředitelky pivovaru.

Žen v pivovarech je stále více, souhlasíte?

Dneska ve spoustě minipivovarů vládnou ženy. Už to není žádná rarita.

Takže se situace naopak obrací?

I to může brzy nastat. (smích)

Považujete jako výhodu, že už jste v pivovaru pracovala už v minulých letech?

Určitě. Znám lidi, vím, jak s nimi komunikovat, jaké je tady prostředí. Znám projekty, které tady pokračují. Nemusím pivovar poznávat a objevovat úplně od začátku.

Plánujete po svém příchodu nějaké změny?

V první řadě chceme dokončit stávající projekty. Některé jsou dlouhodobé. Chceme pivovar i dále rozvíjet a posouvat. Budou přicházet i nové projekty. V současné době díky tomu, že jsme v centru města, jsme velmi limitovaní kapacitou. Soustředíme se hodně na skladové kapacity. Stavíme nový sklad, halu, která nám velmi pomůže. Soustředíme se na rozvoj a posun lahvové linky. V neposlední řadě máme obrovský projekt, který je ale dlouhodobý, a to je snižování emisí oxidu uhličitého.

Rýsuje se vám už v hlavě nějaký nový projekt?

Chceme pivovar více otevřít lidem. Přemýšlíme, jak to uchopíme. V letošním roce jsme zkusili udělat tři menší akce v rámci pivovaru. Ukázat lidem, jak vyrábíme pivo. Aby si mohli projít celou exkurzní trasu a zároveň se pobavit v areálu pivovaru. Poslední akce byla 9. září. Chceme se více podívat právě na exkurzní trasu. Exkurze jsou u nás velmi populární. Máme kolem šesti tisíc návštěvníků ročně, což je krásné číslo. Je to nejlepší cesta, jak českému pivaři ukázat, jak to děláme, z čeho a na závěr ochutnají pivo přímo v ležáckém sklepě. Přichází lidé z různých koutů země.

Jezdí k vám na exkurze také cizinci?

Exkurze jsou populární celoročně. I mezi cizinci. Pivovar je velmi populární mezi Maďary. Jsme ve spojení i s cestovními agenturami, aby jim to nabízely.

Jak často ochutnáváte pivo ve Starobrnu?

Máme tým pivních degustátorů, kteří složili degustační zkoušky, mezi něž taky patřím. V současné době degustuju obden. Není to úplně každý den. Naši degustátoři degustují téměř každý den a uvolňují pivo na trh podle toho, jestli splňuje všechny parametry. Ať už chuťově, vůní a vzhledem.

Nová ředitelka pivovaru Starobrno Klára Konupčíková.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Zajímáte se o srovnání s ostatními pivovary?

Snažím se mít přehled o tom, co se obecně děje. Ale těch malých pivovarů a různých stylů piva je hodně. Úplně se s tím roztrhl pytel, takže nemám přehled úplně o každém pivovaru, který vzniká. Ale když jsme někde na dovolené, vždycky ráda vyzkouším místní pivo a pokud je možnost, ráda se podívám do minipivovaru. Rozšiřuju si obzory, jak to dělají i jinde.

Přemýšlíte o tom, že byste přišli na trh s novým pivem?

Soustředíme se hlavně na ta stávající. S Bitrem máme krásnou zkušenost, pozitivní ohlasy. Tady chceme být stálí. U pivních speciálů určitě zůstává naše vlajková loď zelené pivo, které loni oslavilo osmnáct let. U sezonních speciálů je to vždycky podle poptávky a potom je to na diskuzi mezi výrobou, marketingem a obchodním oddělením. Nějaké jednání máme, ale zatím nebudu konkrétní.

Vyrábíte sudové pivo, ve skle, v plastu, i v plechovkách. Mění se nějak poměr jejich výroby?

U značky Starobrno vedou skleněné vratné lahve. Díky tomu, že bylo nejprve covidové období, pak inflace a energetická krize, chování spotřebitele se mění. My to taky pozorujeme. Lidé si více kupují lahvové pivo domů, než by šli do restaurace na čepované. Vidíme mírný pokles u sudového piva, nicméně vracíme se na čísla v předcovidové době, za což jsme rádi. A velmi rádi bychom přitáhli pivaře zpátky do hospod. Roční produkce bude opět kolem milionu hektolitrů piva.

Registrovali jste v covidovém období větší zájerm o plechovky a pet lahve?

Určitě jsme tam zaznamenali větší zájem o spotřebu piva v pet lahvi i u skleněných vratných lahví. U pet lahví očekáváme, že trend půjde dolů. Lidé více myslí na životní prostředí a dávají přednost skleněným, což si myslím, že je dobrý směr a my na to budeme reagovat.

Oznámila jste, že se chcete zaměřit i na přechod na obnovitelné zdroje. Můžete být konkrétní?

Podepsali jsme s městem memorandum o spolupráci, kdy se s ostatními podnikateli aktivně zapojujeme do snižování emisí oxidu uhličitého. Máme cíl do roku 2025 snížit emise ve výrobě o padesát procent oproti roku 2018 a do roku 2030 být bezemisní. Například jsme přešli z vysokozdvižných vozíků, které jezdily na zkapalněný plyn, a v současné době máme všechny elektrické. Přecházíme přes klasické ohřívače na bezemisní bojlery. Cesta je dlouhá.

Kdo je Klára Konupčíková:



Narodila se před 41 lety. Je vdaná a má dvě děti. Žije v Brně, pochází z obce Luboměř na severní Moravě.

Vystudovala obor Pivovarství a sladařství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od letošního srpna je novou ředitelkou pivovaru Starobrno, kde už na různých pozicích působí několik let.

Ve volném čase se s rodinou věnuje geocachingu. V zimě lyžují, přes léto jezdí plachtit.

Řešíte už nějak ve společnosti chystanou změnu daně z přidané hodnoty u čepovaného piva na dvacet procent?

Cenovou politiku budeme řešit v rámci skupiny Heineken, ale zatím nemáme žádné konkrétní stanovisko.

V covidové době byl omezený provoz restaurací, pak přišly další těžkosti. Evidujete úbytek odběratelů?

Spousta drobných provozoven covidové období nebo potom energetickou krizi nepřežilo. Byli nuceni zavřít své provozovny. Tady jsme zaznamenali pokles, nicméně náš obchodní tým dělá skvělou práci a snažíme se získávat nové a nové zákazníky.

Od některých lidí se objevují negativní ohlasy na Starobrno. S tím souvisí také negativní přezdívky. Jak se s tímto snažíte bojovat?

Hejteři, i když jich není moc, bohužel mají silný hlas. S tímto se poměrně těžko bojuje. Chceme ukázat lidem, že umíme vyrobit kvalitní pivo. Ideální je, aby přišli do pivovaru si to vyzkoušet sami. Máme spoustu skalních příznivců, kteří milují nejenom Bitra, který je nyní velmi populární, ale i další. Ve spoustě lidí je zakořeněná negace. Třeba někde slyšeli, že se pivo nedá pít, a potom to dále používají. Nebo někteří pivo zkusili před mnoha lety, nechutnalo jim, ale už tomu nedali druhou šanci. Je to boj.

Na jižní Moravě je velmi oblíbené víno. Preferujete jenom pivo, a nebo si dáte i sklenku vína?

Preferuju pivo. V letních měsících stoprocentně. Miluju posezení s přáteli na zahrádce. Doma si ale v zimních měsících dám určitě i sklenku vína.