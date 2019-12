Jak zjistil Brněnský deník Rovnost, s projektem z konce minulého století totiž zástupci města stále počítají jako s podkladem pro změnu stávajícího územního plánu. „Nyní pracujeme aktivně na územní studii areálu Špitálky. Naším úkolem potom bude vyřešit i takzvanou Brněnskou třídu, což je jen jižní část původní Nové městské třídy,“ vysvětlil městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Podle něj z projektu úplně zmizí plánovaný a dlouhodobě kritizovaný průraz v Traubově ulici. Pro stavbu třídy v této části města by totiž musely jít k zemi některé ze stávajících domů.

Od Křenové směrem na jih města má vést pravděpodobně čtyřproudá silnice. Jeden z jízdních pruhů bude podle plánu vyhrazený pro trolejbusy a cyklisty. Kromě toho mohou v ulici vzniknout i chodníky a parkovací stání.

Brněnská třída



- co: zkrácená varianta takzvané Nové městské třídy bez nutnosti prorazit Traubovu ulici



- kde: zhruba od území Špitálky až po Opuštěnou ulici



- proč: původně kvůli odvedení dopravy mířící na nové brněnské hlavní nádraží, nyní především kvůli rozvoji areálu Špitálka a Vlněna a odvedení dopravy z dopravně přehlceného Koliště



- aktuální stav: nyní vzniká územní studie Špitálky, poté začne řešení vzniku takzvané Brněnské třídy

Plán vítá brněnský architekt Petr Hrůša. „Nechat spoustu křivolakých uliček zní sice romanticky, ale doprava, která je dnes na Kolišti, by se díky nové třídě mohla více rozptýlit,“ uvedl.

Důležité podle něj je, aby nová ulice byla širokým městským bulvárem a ne pouze silnicí pro auta. „Bylo by vhodné ji skutečně pojmout jako městskou třídu s širokými chodníky a stromořadím. Bylo by dobré ji protáhnout, ačkoliv přes Traubovu to nepůjde snadno,“ nastínil.

Přesnou podobu Brněnské třídy určí až územní studie areálu Špitálka. „Původně se počítalo s tím, že ulice odvede trolejbusovou a automobilovou dopravu, ale to je plán z konce osmdesátých let. Naším hlavním cílem je otevřít areál brownfieldu Špitálky, Vlněny a tak dál. Vytvořit uliční síť, aby se území mohla dál rozvíjet,“ informoval Chvátal.

Důvod ke vzniku nové ulice je také dovedení dopravyk novému brněnskému vlakovému nádraží. „To pro nás není zcela prioritní,“ upozornil radní.

Dopravní napojení areálu do budoucna uvažují zástupci společnosti CTP Invest, která staví ve Vlněně. „V této chvíli projekt bereme jako možnost pro odvedení dopravy z lokality. Náš areál má několik vjezdů do podzemních garáží, nejedná seo novou městskou část, ve které bychom museli řešit dopravní spojení. Na třídu se automaticky napojíme,“ uvedl za developera Jiří Kostečka.