Podle psycholožky Evy Jurčákové může bouračka řidičům způsobit vážné psychické problémy. A to i v případě, že ji sami nezavinili. Řidiči následně zažívají pocity viny, strach nebo noční můry. Tyto stavy se často projeví také na fyzickém zdraví, dostaví se nevolnosti, bolesti hlavy a nespavost. Jurčáková vzpomněla i na řidiče, kteří chtěli po nehodě se svou prací skončit. „Dnes opět jezdí, ale to jsou přesně ty případy, kterým chceme předcházet. Vzpomínám si i na řidičku, která měla tak vážné psychické problémy po nehodě, že mluvila o sebevraždě," vysvětlila psycholožka.

Jiří Michal Zatloukal přiznal, že mu odborná pomoc psycholožky po nehodě pomohla zbavit se stresu. „Člověk přemýšlí, co mohl udělat jinak, jak tomu přejít. Měl jsem pocit bezmoci a strachu. Naše podniková psycholožka mě vyslechla, vše jsme rozebrali a moc to pomohlo," řekl řidič. Dodal, že se po sezení mohl vrátit do práce dříve než bez něj, a navíc beze strachu.

To musel být mejdan, řekl strážník opilému důchodci, který se zamotal do drátů

Dopravní podnik nabízel psychologickou pomoc pro řidiče vždy, nyní se chce na péči ještě více zaměřit. „Plánujeme zaškolit dispečery, kteří bývají u nehod jako první, aby posoudili psychický stav řidičů a doporučili jim návštěvu našeho centra. Stejně tak budeme nutnost ponehodové péče zdůrazňovat na školeních řidičů,“ uvedla Jurčáková.

Psychologických služeb v Dopravním podniku začalo za poslední tři roky využívat o osmdesát procent více zaměstnanců. S psycholožkami řeší nejen pracovní, ale i osobní problémy. Konkrétně ponehodovou péči ale řidiči vyhledávají stále sporadicky. „Loni byli naši řidiči a řidičky účastníky 715 nehod, psychologickou péči však vyhledalo necelé procento z nich," sdělil ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Tým psycholožek brněnského dopravního podniku se svými klienty po nehodách pracuje na uvolnění emocí, nácviku relaxačních technik a dechových cvičení. Cílem je, aby v případě, že se dostaví stres nebo panika, dokázali nad situací převzít kontrolu a nelimitovalo je to při práci. Spolupráce s klientem po nehodě většinou trvá 3 až 5 sezení, někteří však docházejí za psycholožkami dlouhodobě.