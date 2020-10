/PRAKTICKÉ INFORMACE/ Kvůli trvale rostoucímu počtu lidí s nákazou novým koronavirem přibyla celá řada omezení. Přinášíme přehled změn v úředních hodinách jednotlivých radnic v Brně a na Brněnsku a také seznam odběrových míst na jižní Moravě, kde lze podstoupit test na koronavirus. Většina míst vyžaduje rezervaci předem, odkazy a kontakty najdete v přiloženém seznamu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

Radnice

Magistrát Brno

Po dobu nouzového stavu má brněnský magistrát úřední hodiny v pondělí a středu od 8 do 13 hodin. Živnostenský úřad přijme v uvedené hodiny pouze klienty, kteří budou předem objednaní. U agend osobních dokladů, ohlašovny trvalého pobytu, řidičských a technických průkazů vozidel, které nelze řešit elektronicky budou příslušné odbory fungovat v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12.40 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin. Oddělení parkovacích oprávnění má úřední hodiny v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V pátek je to od 8 do 12 hodin. Určeny jsou však pouze pro elektronicky objednané. Každý den, po celou pracovní dobu Magistrátu města Brna, bude pro listinná podání fungovat i podatelna v budově na Malinovského náměstí 3. Všechny podrobnosti o otevírací době jednotlivých pracovišť, včetně telefonických nebo e-mailových kontaktů, najdete na www.brno.cz/kontakty.