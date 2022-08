„Dělníci, kteří dávali do pořádku okolní terén, se na mě obrátili s tím, že pod trávníkem v zemi našli zakopaný nějaký předmět. Zavolali jsme tedy do Muzea města Brna a ti nám potvrdili, že se jedná o hraniční kameny a že je to rozhodně zajímavý kus historie Brna,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.