Chátrající areál někdejšího Dřevopodniku patří do pásu brownfieldů po průmyslové a textilní výrobě. Spolu s Vlněnou, Špitálkou nebo Mosilanou. V jejich blízkosti teče Stará Ponávka, která se v příštích letech dočká obnovy.

Kromě výstavby nových domů uvažují zástupci Brna i o nástavbě dvou budov patřících městu, a to na adrese Rumiště 7 a 11. „Tahle možnost se nabízí. Vzniklo by tam tak zhruba deset dalších nájemních bytů,“ doplnil Oliva.

Úkolem zpracovatele projektové dokumentace bude navrhnout asi 250 bytů a plány zkoordinovat s přípravou plánované Brněnské třídy i se zamýšlenou obnovou Staré Ponávky. „Máme v plánu tam postavit zhruba 240 dostupných družstevních bytů. Domy budou stát přímo na budoucí nové městské třídě, a i když se to nyní tak nemusí jevit, bude to velmi dobrá lokalita,“ uvedl náměstek primátorky pro bydlení Jiří Oliva.

