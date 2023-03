Premiér Fiala v Brně: otevře unikátní třídící linku, automatika nahradí vězně

ČTK

Premiér Petr Fiala v pondělí přijede do Brna, aby poobědval s představiteli soudů na pracovním obědě ve vile Tugendhat při příležitosti 30 let samostatné české justice. Odpoledne se s dalšími brněnskými ministry své vlády přesune do sídla městské odpadové a energetické společnosti SAKO, která je připravena na spuštění první automatické linky v republice na třídění papíru, plastů a kovových obalů. Součástí programu bude dopoledne i debata se studenty gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň