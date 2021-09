Od šesti ráno do odpoledních pěti hodin lidé za parkování zaplatí. Ve večerních hodinách pak parkoviště využijí místní zdarma. „Před poliklinikou předpokládáme nižší sazby, aby byly přátelštější pro její pacienty,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kromě parkování u polikliniky u Halasova náměstí Brňané využijí další dvě regulované parkoviště na ulicích Absolonova a Svratecká v Komíně. Od šesti ráno do odpoledních pěti hodin lidé za parkování zaplatí. Ve večerních hodinách pak parkoviště využijí místní zdarma. „Před poliklinikou předpokládáme nižší sazby, aby byly přátelštější pro její pacienty,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.