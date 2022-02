Rozdělení peněz odsouhlasili radní ve středu. „Celkem 360 milionů míří do oprav silnic a budování infrastruktury. Zbylou čtvrtmiliardu pak investujeme do krajského majetku,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich. Krajské správě a údržbě silnic poputuje dvě stě milionů korun na opravy a rekonstrukce silnic, mostů nebo na nákup technického vybavení.

Oslavy výročí: šalina s Mendelovými hrášky projíždí jeho brněnským náměstím

Navýšení peněz je podle představitelů kraje potřeba také v oblasti reprodukce krajského majetku. Z vyčleněné čtvrtmiliardy zamíří do školství zhruba pětadevadesát milionů, do kultury osm milionů, do sociální oblasti jednačtyřicet milionů a necelých jednadevadesát milionů do zdravotnictví. „Zbývajících patnáct milionů korun použijeme na počáteční náklady související s výstavbou domova pro důchodce v Bučovicích," nastínil radní pro investice Vladimír Šmerda.

V Bučovicích vznikne domov se zvláštním režimem, který nabídne pobytovou sociální službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a lidem s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka.