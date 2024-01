/FOTO/ Poslední únorový den roku 1968 nastoupil Horymír Dobiáš jako řidič autobusu do brněnského dopravního podniku. Nakonec ve firmě vydržel více než půl století.

Dlouholetý řidič brněnského dopravního podniku Horymír Dobiáš s generálním ředitelem Milošem Havránkem. | Foto: DPMB

Po několika letech Dobiáš dostal nabídku jezdit pro podnik se zájezdovými autobusy. Podíval se do Maďarska, Polska, Španělska, Itálie nebo Anglie. „Nejlépe se mi vždy jezdilo v Německu, tam jsou nejlepší silnice a seriózní řidiči,“ řekl Dobiáš.

S odstupem času přišla nabídka pracovat na dispečinku dopravního podniku. „Začátky byly těžké, neuměl jsem s počítačem. Říkal jsem si, jak můžu psát do televize a jak se to dostane ven?" směje se Dobiáš. Dopravu pomáhal řídit třináct let.

Když už chtěl odejít do důchodu, oslovil ho tehdejší ředitel Bedřich Prokeš, aby se stal jeho příležitostným řidičem. Stejnou funkci zastával i za současného generálního ředitele Miloše Havránka. Jezdil párkrát do měsíce. „Za celou svou kariéru měl jednu malou nehodu, a to nezaviněnou," podotkla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Nemocnost na jihu Moravy vzrostla. Nejrychleji v Brně a na Břeclavsku

V pondělí se s Dobiášem generální ředitel Havránek rozloučil a dlouholetý řidič odchází na zasloužený odpočinek. „Do podniku se ale stále bude rád vracet alespoň na návštěvu za kamarády a kolegy," uvedla Tomaštíková.