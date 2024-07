Některé nádory a okolní tkáně jsou lépe zobrazitelné pomocí magnetické rezonance. Díky tomu pak může být léčba zářením u onkologických pacientů cílenější. Vedení Masarykova onkologického ústavu proto rozhodlo o pořízení přístroje přímo pro pracoviště radioterapie. Je přizpůsobený onkologickým pacientům, například speciálním softwarem nebo odpojitelnými stoly, které slouží k převozu zafixovaných pacientů z rezonance přímo na ozařovnu. „To je důležité zejména pro přesnou navigaci při ozařování malých nádorů, nádorů mozku, ložisek v těsné blízkosti životně a funkčně důležitých struktur nebo u dětí s onkologickým onemocněním," vysvětlil primář Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu Jan Křístek.

Mimo jiné je nový přístroj vybavený také softwarem pro detekci dýchání, který zajišťuje neustálé přesné zaměření ozařovacího paprsku na nádorová ložiska v orgánech, které se při dýchání pohybují, jako jsou plíce, ledviny nebo játra.

Kromě toho je nová magnetická rezonance vybavena vysoce kvalitními cívkami pro zobrazení páteře, mozku, kloubů a břišních orgánů. Ty jsou určeny pro sledování pacientů léčených radioterapií na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu, pomohou k časnému rozpoznání případného návratu onemocnění a mohou být využity i pro vědecké účely. „Technologie významně zlepšuje a zpřesňuje stanovení ozařovaných objemů, zvláště v mozku, gynekologické oblasti a při ozařování prostaty. Takto speciálně plánovaná radioterapie také zajišťuje ochranu okolních tkání a orgánů před zářením,“ uvedl přednosta Kliniky radiační onkologie Pavel Šlampa.

Zobrazení nádorů na magnetické rezonanci před radioterapií využívají lékaři v Masarykově onkologickém ústavu už několik let. „Obrazová data však bylo potřeba převádět do plánovacího softwaru pro radioterapii poměrně složitě. Magnetické rezonance v Masarykově onkologickém ústavu jsou značně vytížené i pro jinou diagnostiku a dostupnost časů pro Kliniku radiační onkologie byla omezená. To se nyní změnilo," podotknul Křístek.

V České republice potřebuje léčbu zářením dvacet tisíc onkologických pacientů ročně. V brněnském Masarykově onkologickém ústavu jich lékaři ročně ozařují zhruba tři a půl tisíce. Denně se zde léčí ozářením zhruba dvě stě padesát pacientů. Magnetickou rezonanci před radioterapií podstoupí pět pacientů denně.

Klinika radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu disponuje pracovištěm magnetické rezonance od letošního jara. Spolu s dodaným zařízením bylo spuštěno do zkušebního provozu v červnu. Nyní již pracoviště plně funguje pro potřeby plánování radioterapie pacientů, čímž se stalo prvním svého druhu v České republice.

Stavební práce vyšly ústav na téměř čtrnáct milionů korun, pořízení speciální magnetické rezonance stálo necelých jednačtyřicet milionů.