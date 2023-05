/VIDEO/ Modernizace brněnského železničního uzlu nabývá jasnějších obrysů. Cestující by se totiž ještě v tomto roce měli dočkat finální podoby architektonické studie hlavního nádraží a jeho blízkého okolí. Ta povede k lepší představě o tom, jak by mělo nové brněnské nádraží vypadat. Spolu s ní by mělo Ministerstvo dopravy, které se zástupci železnic, fondu dopravní infrastruktury, města a kraje ve čtvrtek podepsalo memorandum o spolupráci, představit harmonogram jednotlivých fází stavby.

Zleva: náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb, ministr dopravy Martin Kupka, primátorka Brna Markéta Vaňková, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica | Video: Deník/Tereza Hálová

„Memorandum znamená zásadní dohodu na koordinaci jednotlivých nezbytných kroků při přípravě samotného projektu, ale například i při vypořádání majetkoprávních vztahů a také při samotné stavbě. Příprava tohoto projektu vyžaduje, aby ti, co na tom budou pro Správu železnic pracovat, byli ve velmi intenzivním kontaktu s městem, jeho odborníky a projektanty, kteří budou zapojeni do přípravy dalších souvisejících projektů. Totéž platí v případě Jihomoravského kraje, vzájemné provázání je nezbytnou podmínkou úspěšnosti. Zavazujeme se také k tomu, že budeme celý tento železniční, ale i urbanistický projekt spolufinancovat,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Doposud byla zpracována a Ministerstvem dopravy schválena studie proveditelnosti s výběrem varianty přesunu nádraží k řece Svratce. Pravomocné je i územní rozhodnutí. V současné době architekti společně s dalšími odborníky začali pracovat na podrobné studii řešení celého území nádraží. To by mělo přinést konkrétnější představu o výsledné podobě projektu i jeho průběhu. Po zpracování záměru a jeho schválení Ministerstvem dopravy v závěru letošního roku se přistoupí ke zpracování dalších stupňů dokumentace, pro které bude závazným podkladem právě architektonická studie. Posuzovat se však bude znova i vliv stavby na životní prostředí.

„Memorandem práce zdaleka nezačíná. Jsme ve fázi, kdy máme hotovou architektonickou soutěž, ze které vzešel jako vítězný tým holandských architektů. Ten aktuálně finalizuje klíčovou architektonickou studii, která poslouží zároveň jako součást zadávací dokumentace pro hledání zhotovitele projektu, který by bude dávat dohromady jednotlivé fáze projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších staveb na tuzemské železnici, rádi bychom tuto studii ještě v letošním roce představili nejen brněnské, ale celé české veřejnosti. Na nás potom je, abychom se vypořádali s dokumentací pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zjistili, zda bude možné aktualizovat předchozí nebo vytvořit novou,“ přiblížil Kupka.

Nové brněnské hlavní nádraží. Pro zvětšení vizualizace rozklikněte.Zdroj: Benthem Crouwel Architects a West 8

Stavba brněnského uzlu by měla začít v roce 2028. Podle současných předpokladů by měla trvat šest let. Cestující by tak nové nádraží mohli využívat od roku 2034. Celková výše investice se odhaduje na padesát miliard korun a bude rozložena v čase. Výdaje budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vzhledem k významnosti brněnského železničního uzlu pro mezinárodní dopravu chce však stát na stavbu získat i evropské dotace.

„V současné době můžu potvrdit, že v našem rozpočtu jsou na přípravu přestavby brněnského železničního uzlu pro letošní rok vyhrazeny prostředky ve výši sto milionů korun,“ uvedl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, podle kterého by tak přípravným pracím po peněžní stránce aktuálně nemělo nic bránit.

Cílem nákladné stavby je kompletní modernizace železniční infrastruktury na území Brna. Nepůjde tak pouze o novou budovu brněnského nádraží, ale i všechny související terminály. Výsledkem by tak mělo být provázání městské, regionální i mezinárodní dopravy včetně napojení na vysokorychlostní tratě. Lidé tak budou moci využívat různé druhy dopravy a dostat se tam, kam potřebují.

„Správa železnic intenzivně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí. Je zpracovaná studie proveditelnosti na trať Praha-Brno-Břeclav/Ostrava, což znamená, že plánovanou modernizaci železničního uzlu v Brně můžeme dobře koordinovat i s budoucími záměry v oblasti vysokorychlostních tratí. Součástí toho budou i související stavby s těsnou vazbou na brněnskou aglomeraci, například elektrizace trati do Zastávky u Brna,“ popsal náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Vybudování nového nádraží v rozvojové oblasti města Brna by mělo rovněž představovat významný urbanistický prvek. Doposud méně využívané prostranství by tak měla čekat výrazná proměna a to by se tak mělo stát důležitou součástí jihomoravské metropole.