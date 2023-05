/VIDEO/ Modernizace brněnského železničního uzlu by se mohla dočkat jasnějších obrysů. Brňané se totiž mají ještě v tomto roce dočkat architektonické studie řešení hlavního nádraží a jeho blízkého okolí. Ta povede k lepší představě o tom, jak by mělo nové nádraží v Brně vypadat. V jeho nové lokalitě, na dnešním dolním nádraží, podepsalo ve čtvrtek krátce před polednem Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic, Státním fondem dopravní infrastruktury, Jihomoravským krajem a městem Brnem memorandum o spolupráci.

Memorandum podepsali ministr dopravy Martin Kupka, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, primátorka Brna Markéta Vaňková, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica a náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezc. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Memorandum znamená zásadní dohodu na koordinaci jednotlivých nezbytných kroků při přípravě samotného projektu, ale například i při vypořádání majetkoprávních vztahů a také při samotné stavbě. Aktuálně vítězný tým holandských architektů finalizuje klíčovou architektonickou studii, která poslouží pro výběr samotného projektanta celého díla. Studii bychom rádi ještě v letošním roce nejen brněnské, ale celé české veřejnosti představili, protože půjde o jednu z nejvýznamnějších staveb na české železnici,“ nechal se slyšet ministr dopravy Martin Kupka.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové je memorandum i přes svoji nevymahatelnost důležitým krokem, spolupráce všech subjektů je totiž vzhledem k rozsáhlosti stavby klíčová. Začít stavět by se mohlo v roce 2028 a stavba by měla trvat šest let.

Cestující by tak nové nádraží mohli začít využívat od roku 2034. Odhadované náklady celého brněnského železničního uzlu včetně přesunu hlavního nádraží ve variantě ‚Řeka‘, vzniku nového přestupního terminálu v Černovicích a modernizace tratí na území Brna, se v současnosti pohybují okolo padesáti miliard korun.