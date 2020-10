Volné prostranství plné zeleně bez prodejny Brněnka. Polyfunkční dům s obchody, centrem volného času a byty. Přesunutá tramvajová smyčka i jinak řešená doprava. Pracovníci kanceláře městského architekta nedávno zveřejnili zadání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na přeměnu náměstí Míru v brněnské Masarykově čtvrti. Současné nevyhovující a neuspořádané náměstí mají architekti předělat v prostor s co nejširším využitím, které nabídne hlavně požadovaná polyfunkční budova.

Ta vznikne na místě chátrajících bývalých vojenských objektů v areálu Lerchova. „Důležitým požadavkem pro nás je, aby nenarušovala charakter vilové čtvrti. V přízemí počítáme s prostory pro obchody a služby s výlohami orientovanými do náměstí. Směrem od něho má dostat charakter domu v zeleni. Bude zhruba stejně vysoká jako okolní školy, aby nenarušovala dominantu kostela,“ popsal vedoucí oddělení veřejného prostoru kanceláře David Zajíček.

Do objektu se zahradou velkou nejméně tisíc metrů čtverečních se přestěhuje prodejna Brněnka. Její stávající budova z náměstí zmizí. Dále v něm vznikne centrum volného času s víceúčelovým sálem pro tři stovky sedících návštěvníků a dvěma klubovnami. Vyroste tam také pětatřicet až pětačtyřicet městských bytů a dalších patnáct ve vlastnictví majitelů Brněnky.

Podle předsedy Občanského sdružení Masarykova čtvrť Michala Závodského je zadání soutěže proti preferencím místních lidí. „Nepřejí si zvyšovat objem zástavby o byty, a přesto tam pracovníci kanceláře chtějí dát až šedesát bytů, z toho patnáct pro Brněnku, což je skandální. Kancelář tam chce druhý Wilson, který místní už roky odmítají. Nechápeme, jak městská instituce může jít tak tvrdě proti obyvatelům vlastního města,“ řekl Závodský.

Počítají s byty pro mladé či důchodce

Představitelé města plánují v budově postavit menší byty pro mladé rodiny, důchodce, samoživitele a tělesně postižené. „Postupujeme v souladu s územním plánem, který tam dlouhodobě počítá s byty. Všichni se shodují na tom, že v Brně je nedostatek bytů, někde se stavět musí,“ uvedl primátorčin náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

BUDÍ KONTROVERZE UŽ ŘADU LET

Proměna náměstí je předmětem sporů už dlouhodobě. V bývalém areálu Lerchova se od roku 2007 snažil soukromý investor postavit víceúčelový dům Wilson s osmdesátkou bytů a službami. Proti výstavbě se ostře postavili místní i zástupci města.

Bývalá starostka Brna-středu Dagmar Hrubá dostala v takzvané kauze Wilson v roce 2015 u Krajského soudu v Brně trest osmnácti měsíců vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Konečný verdikt si vyslechla po několika předchozích soudních rozhodnutích.

Soud ji potrestal za pokus o zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. V roce 2006 podepsala smlouvu o pronájmu areálu Lerchova pro stavbu domu Wilson. Učinila tak v rozporu se smlouvu s ministerstvem obrany, které pozemek na město bezplatně převedlo s podmínkou, že ho nebude deset let komerčně využívat. Smlouvy podepsané Hrubou byly v rozporu s touto podmínkou.

Oproti stávajícímu stavu se díky novým prostorám v polyfunkčním objektu rozroste samoobslužný obchod Brněnka. Využije asi o patnáct procent větší plochu než nyní. Její sortiment zůstane stejný, místní se nemusí obávat, že se přemění v supermarket, kam zamíří nakupovat i lidé ze vzdálenějších lokalit. „Dohodu vnímáme jako kompromis mezi tím, co jsme chtěli my a co chtěli zástupci města," sdělil spolumajitel sítě prodejen Brněnka Miloš Škrdlík.

Záměry na proměnu náměstí z velké části vítá místní obyvatel Libor Fuchs. „Nízkopodlažní multifunkční dům s prostorem pro pořádání veřejných akcí považuji za ideální. Stejně jako zachování obchodu a tramvaje, byť v přesunuté podobě. Zbytečné mi přijde rozšiřovat park na náměstí, když přes silnici je Kraví hora,“ zhodnotil mladý muž.

Obyvatelé i návštěvníci polyfunkčního domu zaparkují v podzemních garážích, pro vjezd i výjezd z nich poslouží Údolní ulice. Zásobování Brněnky bude z opačné strany, tedy z Lerchovy ulice. Parkovací místa na povrchu budou hned u silnic, parkoviště s množstvím stání na náměstí nevznikne.

Změn se dočká také doprava na náměstí. Zástupci města plánují silnici spojující Údolní a Březinovu ulici narovnat s tím, že jako zpomalení mohou posloužit retardéry nebo třeba dopravní značky nařizující dát přednost v jízdě. Jiná bude po úpravách také pozice tramvajové smyčky.

Vyjádří se do týdne

Brňané mohou do úterý přes formulář na webu kanceláře posílat připomínky k zadání soutěže. K vyjádření mají čas přibližně jednoho týdne, protože pracovníci kanceláře soutěžní zadání zveřejnili prostřednictvím videa na začátku tohoto týdne. Na textové zadání soutěže si musí lidé počkat do doby jejího vyhlášení.

Čas jednoho týdne na posílání názorů k zadání je podle Závodského kvůli současné koronavirové situaci příliš krátká doba. „Máme pandemický stav, kdy každý řeší mnohdy i životní starosti, a do této doby kancelář městského architekta poskytuje jen jeden týden na reakce lidí, kdy ani dosud nezveřejnil celé textové zadání, což je však také podstatné. Dává navíc prostor vyjádřit se jen elektronicky, což znevýhodňuje řadu starších lidí," prohlásil Závodský.

Zaměstnanci kanceláře připomínky lidí zapracují do pokynů pro soutěžící. Jednofázovou urbanisticko-architektonickou soutěž vyhlásí na začátku prosince. „Bude otevřená pro všechny, kteří mají potřebnou odbornou kvalifikaci a splní požadavky soutěžních podmínek. Cílem je najít nejlepší návrh a konkrétního projektanta. Všechna řešení posoudí jedenáctičlenná porota s převahou nezávislých odborníků," nastínila mluvčí kanceláře Jana Běhalová.

Výsledky soutěže, a tedy budoucí podobu náměstí Míru, mají Brňané znát v červnu příštího roku. Všechny soutěžní návrhy následně uvidí na výstavě.