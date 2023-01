Minulý týden Babiš zavítal do Liberce či do Jablonce nad Nisou, davy příznivců, ale také odpůrců, ho vítaly rovněž v Děčíně a Benešově. „Jsem voličkou pana Babiše a chci ho vidět naživo. Myslím, že to bude jiné než v televizi,“ těšila se na osobní setkání například Blažena Přibilová z Benešova.