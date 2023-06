Pavel jako prezident poprvé v Brně. S Čaputovou proberou vztahy se Slováky

/VIDEO/ Prezident České republiky Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijedou do Brna. Zúčastní se festivalu Meeting Brno. Jejich setkání a diskuze se uskuteční v zahradě vily Tugendhat a Löw-Beer. Bude to poprvé, co Pavel do největšího jihomoravského města dorazí jako prezident.

Takto vypadal předvolební mítink generála Petra Pavla v Brně. Před Janáčkovo divadlo dorazily tisíce lidí. | Video: Deník/Magdaléna Blažková