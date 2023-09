Prezident republiky Petr Pavel společně s manželkou Evou Pavlovou navštíví jižní Moravu. Dvoudenní návštěva je naplánovaná na 26. až 27. září. Informovala o tom prezidentská kancelář v tiskové zprávě.

Prezident Petr Pavel. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Karel Pech

Prvním místem, kam prezidentský pár v úterý 26. září dopoledne zamíří, bude Krajský úřad v Brně. Na programu bude debata s hejtmanem Janem Grolichem. Ve dvě hodiny odpoledne je v plánu odhalení pamětní desky česko-britské spolupráce a návštěvy krále Karla III, a to v Technologickém parku v Brně. Následovat bude setkání se zástupci firem Jihomoravském inovačním centru v Brně.

Ve čtyři hodiny se setká prezident Petr Pavel se starosty v Domě přírody Moravského krasu v Blansku. Večer bude blanenské kino dějištěm debaty Zájemci se budou moci s hlavou státu setkat od osmi hodin. „Je to pro nás pocta, že se podařilo zařadit návštěvu Blanska do programu návštěvy prezidentského páru na jižní Moravě. Věřím, že lidé z Blanska a okolí využijí možnost zapojit se do debaty,“ sdělil starosta Blanska Jiří Crha s tím, že místa bude nutné rezervovat předem vzhledem k omezené kapacitě sálu.

Ve středu je v plánu setkání se starosty obcí zasažených tornádem a se členy DobroTýmu v Hruškách na Břeclavsku, následuje setkání a debata s občany, a to o půl jedenácté ve školní tělocvičně. V jednu hodinu po poledni se prezidentský pár vydá na Hradisko u Mušova, ve tři hodinu se následně setká s vinaři v Dolních Dunajovicích.

Dvoudenní program bude končit v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku na Vysočině. Hlava státu zavítá na Velitelství vzdušných sil Armády České republiky.

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov a Terezie Sekáčová

Prezident naposledy navštívil Brno v srpnu. Poprvé od zvolení přijel do Brna v červnu. Na programu byly tehdy vztahy Čechů a Slováků.