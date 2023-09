/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prezident Petr Pavel ocenil Brno a podporu podnikání v Jihomoravském kraji. Problém ovšem vidí v dopravní infrastruktuře jižní Moravy a kvalitě života v některých jeho částech. V úterý odpoledne to po jednání s vedením kraje sdělil novinářům. S hejtmanem Janem Grolichem probírali také projekt na propojení Dunaje s Dyjí.

Prezident Petr Pavel jednal s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Pavel dle svých slov vidí v Jihomoravském kraji velký potenciál. „Brno a jeho okolí se může pyšnit mnoha superlativy, ať už je to počet vysokých škol, justičních institucí či kulturních památek," vyjádřil se prezident. Inspirující je podle něj to, že je kraj šampionem v podpoře podnikání a vývoje nových technologií.

Problém ovšem vidí v některých ostatních městech. „Jsou tady také regiony, které svými problémy připomínají třeba Sudety v Karlovarském nebo Ústeckém kraji," zmínil Pavel. Kriticky pohlíží také na úroveň některých parametrů kvality života. Souvislost s tímto jevem vidí v nedostatečné dopravní infrastruktuře.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Kromě přeshraniční spolupráce a zlepšení dopravní infrastruktury by podle Pavla pomohla odlehlým regionům změna rozpočtového určení daní. „Tak, jak je plošně nastavené dnes, podvazuje iniciativu měst vytvářet podmínky pro firmy fungujících na jejich území. Jeho změna by vyvolala úplně jinou atmosféru, která by mohla podpořit rozvoj nejen těchto vedlejších regionů ale také ostatních částí republiky," uvedl Pavel.

Za zlepšení dopravní situace a větší podporu podnikání v odlehlých částech kraje je také jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Současný systém vůbec nezohledňuje motivační složku pro města, která by jim pomohla získávat podnikatele. Navíc Jihomoravskému i ostatním krajům chybí strategické stavby v dopravě, což by si zasloužilo větší pozornost státu," řekl hejtman. V rozvoji by to podle něj pomohlo například Veselsku, Hodonínsku, Znojemsku či Opatovicku.

Předmětem dopolední diskuze byla také problematika sucha. „Ta je na jižní Moravě velice aktuální. Možnosti, jak ji řešit, jsou například ve zvětšení objemu zadržovacích nádrží nebo oprášení starého projektu na propojení Dunaj a Dyje," zmínil Pavel.

Právě posledním zmíněným projektem se nyní vedení kraje zabývá. „Ve spolupráci se zemědělskými komorami jak v Rakousku, tak u nás, budeme zpracovávat možnost propojení Dunaje a Dyje. Výrazně by posílilo náš tok Dyje a zvýšilo počet možností nejen pro zemědělce. Jde o jednoduché propojení těchto dvou řek," upřesnil Grolich.

Prezident byl s dopoledním jednáním spokojený. „Diskuze mi přinesla dostatek podkladů pro jednání s ministry a premiérem," řekl.