Přežil i Osvětim, za zásluhy dostal cenu. Zemřel Karel Ellinger z Brna

Za dva roky prošel šesti lágry a přišel o bratra. Karlu Ellingerovi z česko-židovské rodiny bylo patnáct let, když musel za protektorátu nastoupit do transportu do terezínského ghetta. Odtud putoval do koncentračních táborů, všechny útrapy však přežil. Držitel Ceny města Brna za zásluhy o demokracii a lidská práva zemřel ve středu jednatřicátého ledna.

