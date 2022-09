Míšův stav byl z hlediska předčasně narozených dětí jedním z nejzávažnějších. Jedná se o novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností, kdy hrozí selhání základních životních funkcí. Takzvanou intenzivní a resuscitační péči, kterou tito novorozenci potřebují, poskytuje v Jihomoravském kraji Perinatologické centrum intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Brno. Zabývá se péčí o plod a novorozence. V České republice je vůbec největším takovým centrem. V tuto chvíli mu ale chybí vyhovující prostředí i přístroje. „Když chodím po porodnici, setkávám se s lidmi, kteří poskytují sice vynikající péči, ale v podmínkách, které nejsou úplně ideální a ideální není ani situace v některých přístrojových vybaveních,” přiznal ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný.

Pro děti jako Míša porodnici chybí zejména rezervní inkubátory. V tuto chvíli jich má jedenáct. Pokud není špička, může být některý inkubátor i neobsazený. Nemocnice však musí být schopna zajistit děti i ve špičkách. Průměrně je tedy obsazenost inkubátorů spíše vyšší. Zástupci nemocnice navíc upozorňují na jejich omezenou životnost a přiznávají, že některé mohou být za pár let již za zenitem nebo dokonce vyřazené z provozu. Jeden z nich musel být zrovna před pár týdny opravený. Podle Rovného by však nemocnici stačil jediný inkubátor, který by sloužil jako rezerva pro ty stávající. „Pro stávající potřeby centra stačí jeden inkubátor. Tak, aby byl jeden volný, kdyby ostatní selhaly nebo kdyby se v následujícím odbobí zvýšil počet nedonošených dětí,” řekl Rovný.

Kvůli dodávkám tepla totiž porodnice na podzim a v zimě očekává kritické období. Jde o pracoviště, kde jsou teplota a stálé prostředí velmi důležité. Aktuální ekonomická situace a energetická krize tak může být pro některé matky stresující a Rovný předpokládá, že by mohlo dojít k navýšení počtu předčasných porodů.

Na nákup byť jediného inkubátoru ale nemocnici chybí peníze. Jedná se totiž o vyšší třídu takzvaných hybridních inkubátorů, které dovolují nedonošeného novorozence nejen uložit, ale rovněž jej přepravit na různá vyšetření a do jiných místností oddělení. Jeho cena se pohybuje okolo jednoho milionu korun. Cena celého lůžka pro jednoho novorozence se však může vyšplhat i na trojnásobek. „Inkubátorů máme několik desítek, bohužel, když mluvíme o té nejvyšší třídě pro intenzivní a restuscitační péči, tak ty přístroje jsou nesmírně drahé. My mluvíme o resuscitačním lůžku pro jedno dítě, kdy jenom inkubátor stojí milion korun. Další částí je ventilátor, který zajišťuje mimoplicní ventilaci a stojí asi milion a půl, a monitor, který vychází asi na půl milionu. To jsou tři miliony na jedno lůžko pro jednoho novorozence. A k tomu jsou ještě doplňky, jako jsou infuzní pumpy, dávkovače a tak dále,” popsal primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Ivo Borek.

Nemocnice aktuálně žádá o sponzorské dary, kdy veškeré peníze hodlá investovat právě na nákup tohoto vybavení. „Ekonomické tlaky na nemocnice jsou obrovské. Ty však musí řešit hlavně havarijní stavy. Tohle není havarijní stav. Tohle je zabezpečení rezervy pro ten možný krizový vývoj, takže proto žádáme veřejnost, jestli by se s námi o ty náklady nepodělila,” vysvětlit Rovný.

V horizontu tří let však Fakultní nemocnice Brno hodlá situaci vyřešit systémově. Za tu dobu by totiž v areálu bohunické nemocnice měla vzniknout nová gynekologicko-porodnická klinika, která by podle Rovného měla poskytnou odpovídající zázemí. „Za tři roky budeme otevírat novou porodnici, kde přístrojové zabezpečení bude řešeno úplně jinak. Není to o tom, že bychom navyšovali kapacitu, my budeme pouze optimalizovat péči, kterou ve fakultní nemocnici poskytujeme, protože když vidíte, v jakém prostředí se tady pohybujeme, tak je nutná organizační a prostorová změna,” uvedl Rovný.

Novorozeneckou péči o nezralé novorozence samozřejmě poskytuje i současné gynekologicko-porodnické oddělení v Bohunicích. Intezivní a resuscitační péče pro ty nejzávažnější případy, do kterých patřil i malý Míša, tam ale chybí. Pokud se tak stane, novorozenec se převáží na oddělení na Obilním trhu. „V Bohunicích je oddělení pro nezralé novorozence, ale takové, kdy ještě nehrozí selhání základních životních funkcí. V nové porodnici bude všechno na jednom místě,” zdůvodnil další její význam Borek. Obilní trh zase kromě nevyhovujícího prostředí a vybavení neposkytuje péči, pokud jde o život matky. Na rozdíl od Bohunic tu chybí propojení mezi jednotlivými obory medicíny.

Ve Fakultní nemocnici Brno se ročně rodí téměř 6500 novorozenců, z toho zhruba deset procent má nízkou porodní váhu do dvou a půl kila. Čtyřicet až šedesát z nich jsou pak novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností do jednoho kilogramu. Podle lékařky na jednotce intenzivní péče Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Zuzany Zavřelové okolo osmdesáti procent z nich přežívá, a to bez nějakého většího hendikepu.