Řidiči v dalších třech oblastech v Brně se musí mít od pondělí na pozoru kvůli rezidentnímu parkování. V lokalitách Zborovská, Špitálka a Trnitá začnou platit modré zóny.

Rezidentní parkování v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Nově se rozšiřují do Žabovřesk a na jihovýchod od centra. Všechny spadají do zón C, kde řidiči za parkování zaplatí v pracovní dny přes noc. Zpoplatněné bude přesně mezi pátou hodinou podvečerní a šestou ráno.