„Před přijímačkami opakujeme hlavně chytáky, které v testech mohou najít,“ prozrazuje energická učitelka češtiny Ivana Zabelová Fabianová.

Žákům z Bakalova nábřeží jde v češtině nejvíce větná skladba, komunikace a sloh nebo porozumění textu. Čemu to přisuzujete?

Přesně to nevím, ale viděla jste naši standardní hodinu mluvnice. V podstatě usiluji o to, aby žáci solidně mluvili a solidně psali. To, že je musím zároveň připravovat na přijímací zkoušky, je jasné. Pravdou je, že mnohdy tvoří prezentace, protože chci, aby uměli mluvit.

Základní škola Bakalovo nábřeží.Zdroj: Michaela Dvořáková

Jaké vyučovací metody používáte?

Nenechávám zapadnout, když žáci například nesprávně rozebírají větu. Byť třeba byla gramaticky správně.