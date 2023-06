Cestující se poprvé přímo z Brna podívají do exotické destinace. První let z jihomoravské metropole na thajský ostrov Phuket nabídne cestovní kancelář Čedok.

Thajsko jako jedna z destinací, kam se dá létat z Brna. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Chmelka

Lidé z Brna a okolí budou do jihovýchodní Asie létat od poloviny prosince do začátku dubna. Do Thajska bude každý týden létat Boeing 787 Dreamliner o kapacitě více než tři sta cestujících. Doba letu potrvá přibližně jedenáct hodin. Startovací cena začíná na zhruba třiceti tisících korunách za osobu na sedm nocí.

Zájezdy budou v prodeji už tento týden. „Chceme nabízet dálkové lety i klientům z regionálních letišť. Představujeme tak historicky první dálkový let z brněnského letiště, a to přímý let do thajské destinace Phuket. Přímé lety do exotiky se staly naší vlajkovou lodí a Thajsko mělo už před covidem ze všech exotických destinací největší prodejní potenciál. Chceme ukázat, že regionální letiště se mohou rozvíjet a chceme na trhu neustále zavádět něco nového a představovat trendy. Naši potenciální klienti pocházejí nejen z Brna, ale z celého Jihomoravského kraje, sousedních krajů i Slovenska,” uvedl generátní ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Cestující si mohou zvolit mezi ekonomickou i business light třídou, tříhvězdičkovými i pětihvězdičkovými hotely, pouze snídaní i all inclusive, pobytem na pláži i poznávacím, na Phuketu i okolních ostrovech. Cestovní kancelář však nabídne pouze zájezdy.