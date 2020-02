„Autobusy by jezdily čtyři dny v týdnu, obce by přispěly. Důležitá ovšem bude ekonomika spojů, čekáme na kalkulaci dopravce, z ní zjistíme, kolik by to celé stálo,“ řekla tajemnice radnice v Moravských Budějovicích Jana Špačková.

Otázkou zůstává, jak se k novému řešení postaví krajské úřady Vysočiny či jižní Moravy, které mají poslední slovo. "Ještě to bude mít vývoj. Důležité bude, pokud to ekonomicky klapne, aby dopravce od krajů dostal licenci, že linku může jezdit," zmínil starosta Rouchovan Vladimír Černý. Obce by rády prosadily změnu do jízdního řádu, který začne platit v polovině roku.

Oblíbená a využívaná linka Dačice - Brno vypadla z grafikonu loni v prosinci. A cestující se vzbouřili. Sepsali petici s víc jak čtyřmi tisíci podpisy. „Ke zrušení této linky máme opravdu hodně připomínek, možná dokonce nejvíc, pokud se podíváme na nové jízdní řády,“ připustila krajská mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Nyní se lidé ve směru od Jemnice přepravují do Brna autobusem přes Budějovice a Třebíč, kde přesedají na vlak. Druhá náhradní větev vede přes Hrotovice do Moravského Krumlova, tam se rovněž přesedá na vlak. Ve druhé větvi se cestující nedostanou přímo z Hrotovic do Ivančic, což vidí jako další velký problém. V Ivančicích jsou totiž školy i nemocnice, kam lidé z Hrotovicka pravidelně dojíždějí.

Stížnosti

Budějovická radnice zveřejnila výzvu, aby jí nespokojení cestující, kteří přišli o přímé spojení Dačic s Brnem, posílali své výhrady. Výzvu převzala i hrotovická radnice. „Ano, připomínky nám chodí, ještě mnohem víc si jich vyslechneme osobně. Nespokojenost je velká,“ řekla Špačková.

Starostové by podle jejích slov byli rádi, kdyby se podařilo prosadit, aby přímé autobusy mezi Dačicemi a Brnem jely v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. "Na ty dny by si lidé například domlouvali lékaře v Brně. Starším hůř pohyblivým cestujícím se podle nového jízdního řádu jede opravdu špatně,“ zdůraznila tajemnice. Vlaky a autobusy na sebe občas nepočkají nebo je na přestup tak krátká doba, že lidé musí běžet. S pohodlím, za které si dopravci nechávají zaplatit, to nemá moc společného.

Do Ivančic přímo?

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek poslal před několika týdny dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Bohumilu Šimkovi, kde požádal, aby postupovaly oba krajské úřady společně a hledaly řešení, se kterým budou lidé spokojenější. Jednání zatím nejsou u konce.

Odbor dopravy Kraje Vysočina připravil návrh jízdního řádu prodloužené linky číslo 790621 na trase Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou – Dukovany – Ivančice. „Návrh jsme připravení odeslat ke schválení kolegům na jihomoravské straně,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Neuvirthová. „ Není však vyloučeno, že zástupci obou krajů nakonec dospějí k úplně jinému modelu, kdy se využije jiná linka. Oba hejtmani mají zájem, aby se situace co nejdříve vyřešila ku prospěchu cestujících,“ dodala.