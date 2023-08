Neznámý bílý prášek, srolovaná bankovka a brněnská primátorka Markéta Vaňková s jejím náměstkem Robertem Kerndlem. Fotografie s nejvyššími městskými představiteli koluje v těchto dnech po českém internetu. Spekulanti mluví o kokainu, snímek má však nejasný původ a někteří tvrdí, že jde o fotomontáž. Vaňková v pondělí řekla, že neví, zda je fotografie pravá. Primátorka současně přiznala, že občas konzumuje legální látku HHC.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková. | Foto: Deník/Tereza Hálová

Fotografie se objevila v sobotu na facebookovém účtu nazvaném „Ještěže se toho nedožilo Brno autem“. Vaňková snímek původně označila za fotomontáž, v pondělním rozhovoru pro TN.cz nicméně pravost fotky nevyloučila. „Ve volném čase si ráda dám skleničku vína nebo diskutované HHC (látka z konopí velmi podobná THC – pozn. red). I jako politik jsem zastáncem legalizace omamných látek,“ řekla brněnská primátorka v televizním rozhovoru.

Své dřívější tvrzení upravila v tom smyslu, že k podobné situaci mohlo před dvěma nebo třemi lety dojít. Jednat se mělo o společenskou událost, která se protáhla do pozdních hodin. Proto primátorka Markéta Vaňková nemůže vyloučit, zda je situace na fotografii autentická, či nikoliv. „Myslím, že primátorka by měla rezignovat za mnoho věcí, zejména za praktické vytunelování městské kasy na předraženou hokejovou halu, ale za toto zrovna ne,“ napsal na sociálních sítích opoziční zastupitel za Žít Brno Matěj Hollan.

Zároveň ocenil, že se primátorka postavila k problému čelem a občasné užívání rekreačních omamných látek přiznala. „Užívání látek jako kokain je velmi rozšířené. V politice je to velmi běžná droga. Má jistě svoje rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu, protože je to opravdu masivně rozšířené. Naopak to nemá být kriminalizováno, stejně jako klasické konopí. Válka proti drogám nikam nevede,“ pokračoval Hollan.

Postoj členů druhé největší koaliční strany je zatím mnohem zdrženlivější. „Musíme se o tom pobavit s kolegy a také si to vyjasnit s paní primátorkou. Zatím ale nemám podrobnější informace, tak se k tomu nemohu více vyjádřit,“ řekl v pondělí ČTK první primátorčin náměstek René Černý (ANO).

Brněnská buňka občanských demokratů fotografii zprvu prostřednictvím sociálních sítí označila za nechutnou fotomontáž, posléze však rozhovor s primátorkou, v němž pravost snímku nevyvrací, sdíleli. Pod příspěvkem se tak rozběhla bujará diskuse.

V rozhovoru pro Novu Vaňková mimo jiné uvedla, že je jako člověk veřejně činný připravená nést následky svého jednání. „Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním,“ prohlásila primátorka. Dodala ale, že sama důvod ke složení svého mandátu nevidí.