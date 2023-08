Podle druhého primátorčina náměstka Jaroslava Suchého je jediným zřejmým aspektem fakt, že člověk, který snímek zveřejnil, dobře ví, zda Vaňková s náměstkem Kerndlem drogy užívali, nebo je rovnou nakupovali. „Jsou to otázky přímo na brněnskou ODS a my si je klademe také. O této situaci zkrátka nejvíce ví paní primátorka a pan náměstek Kerndl, kteří by měli dané informace uvést na pravou míru. Pokud je fotka předmětem vydírání, tak to přináší další sérii otázek, na něž by Brňané měli znát odpovědi,“ odpověděl Suchý na dotazy Deníku.