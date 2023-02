Agresivita dětí v Brně: Násilí odráží náladu mezi lidmi, tvrdí streetworkerka

V období letních prázdnin se děti v tamním středisku postarají o zvířata, uvaří, budou tvořit a kutit v dílně, šít, programovat, učit se cirkusovou akrobacii nebo si užijí adrenalin v lanovém centru. Tyto aktivity patří tradičně k nejrychleji obsazeným. Zájemci, kteří se do požadovaného turnusu nestihli vejít, nicméně nemusí zoufat, ve středisku zatím zbývá asi patnáct set míst, případně se mohou stát náhradníkem na stovce různých táborů.

Organizace nabízí letní aktivity pro děti od tří do osmnácti let, některé dokonce pro dvacetileté mladé dospělé. Rodiče mohou vybírat z příměstských táborů na jedenácti místech v Brně a okolí nebo volit z pobytových táborů v přírodě. „Děti zavítají třeba na Vysočinu, do okolí Olomouce, na jižní Moravu nebo do jižních Čech. Cena se pohybuje od jednoho tisíce do tří a půl tisíce korun u příměstských táborů, v případě pobytových kolem čtyř až šest a půl tisíce korun,“ vyčíslila marketingová manažerka střediska Kristýna Kolibová.

Příměstské tábory v Brně

Řada organizací hlásí už na začátku února velký zájem.

Středisko volného času Lužánky zaplnilo za dva týdny kapacitu ze tří čtvrtin.

Rodiče neodrazují ani vyšší částky za příměstské tábory, většinou kolem čtyř až pěti tisíc korun.

Ekonomové uvádí, že se pro rodiče jedná o samozřejmý výdaj, na němž nelze šetřit.

Podobně je na tom také Plavecká škola Brno, kde pravidelně pořádají speciální plavecké příměstské tábory. Rezervační systém spustili organizátoři v listopadu, už v prosinci se těšili velkému zájmu. „Kapacita je aktuálně naplněná z větší poloviny, příliv nastává i v době, kdy o táborech začnou informovat média nebo se rodiče baví mezi sebou. Pobyty máme rozprostřené do celých prázdnin, letos je zájem větší než v předchozích letech,“ pochvaloval si tamní ředitel Radim Vítek. Za plavecké příměstské tábory v brněnských Kohoutovicích nebo na Kraví hoře zaplatí rodiče pět tisíc sedm set korun.

Mezi prvními vyprodanými příměstskými tábory bývají zpravidla turnusy ve druhé polovině července a na začátku srpna. První půlka července se většinou obsazuje pomaleji, důvodem jsou státní svátky, mezi nimiž si rodiče často plánují dovolenou. Proto děti na tábory posílají teprve později. „Některé termíny jsou již zcela vyprodané, například téma Tlapková patrola, Elsa nebo Harry Potter, První dva červencové týdny se většinou plní pomaleji, ostatní rovnoměrně,“ sdělila Monika Chromá z brněnského Bruno family parku.

Dříve to byla myslivna. Skautská klubovna v Pohořelicích se promění

Že je o tamní tematické tábory velký zájem, svědčí jako v ostatních případech dosavadní poptávka. Za dva týdny od spuštění prodeje se v rodinném zábavním parku povedlo obsadit třetinu nabízených míst, ceny začínají na necelých pěti a půl tisících. Během příměstských táborů tráví děti všední dny speciálním programem, které pro ně organizátoři připraví, na noc a víkend se následně vracejí domů.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce hraje zásadní roli při vybírání dětských táborů zejména čas, peníze jsou teprve na druhém místě. „Prázdniny trvají osm, někdy devět týdnů, kdy se rodiče střídají v dovolených, aby děti hlídali, pokud nemůžou pomoct prarodiče. V poptávce po příměstských táborech pomáhají také reklamní setkání, kde si lidé mohou vybírat napříč různými možnostmi. Rodič si péči o dítě neodpustí, raději ušetří na něčem jiném, výdaj pro dítě bere jako samozřejmost,“ vysvětlil Pelc.